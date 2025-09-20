ETV Bharat / sports

புதிய ஜெர்சியில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி; காரணம் என்ன?

இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வீராங்கனைகள், இளஞ்சிவப்பு நிற ஜெர்சியில் விளையாடுகின்றனர்.

மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் முதல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த இரண்டு போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பெற்று தொடரை சமன் செய்துள்ளன.

இந்நிலையில், தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில், டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.

புதிய ஜெர்சியில் இந்தியா

இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் அணி வீராங்கனைகள் புதிய ஜெர்சியில் களமிறங்கியுள்ளனர். முன்னதாக இந்திய அணி நீல நிற ஜெர்சிய பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், இன்றைய போட்டியில் இளஞ்சிவப்பு நிற ஜெர்சியில் களமிறங்கியது பலருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், எதனால் இந்திய அணி இளஞ்சிவப்பு நிற ஜெர்சியில் களமிறங்கியுள்ளது என்ற சந்தேகங்களும் அதிகரித்திருந்தன.

இதற்கான காரணம், மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்திய அணி இந்த ஜெர்சியை பயன்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக இளஞ்சிவப்பு நிற ஜெர்சியில் விளையாடுகிறது.

இதற்கு முன் ஆஸ்திரேலியாவில் புத்தாண்டு டெஸ்ட் போட்டியின் போது இதே காரணத்திற்காக இளஞ்சிவப்பு நிற எண்கள் பொறித்ட ஜெர்சியை அணிந்து வீரர்கள் விளையாடுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்சமயம் இந்திய மகளிர் அணியும் புதிய முயற்சியை கையிலெடுத்துள்ளது.

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவன்

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் பிலேயிங் லெவன்: அலிசா ஹீலி(கேப்டன்), ஜார்ஜியா வால், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, கிரேஸ் ஹாரிஸ், ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், அலானா கிங், கிம் கார்த், மேகன் ஸ்கட்

இந்திய மகளிர் பிளேயிங் லெவன்: பிரதிகா ராவல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ராதா யாதவ், அருந்ததி ரெட்டி, சினே ராணா, கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்.

