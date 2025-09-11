Explainer: ஆசியக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறிய இந்தியா! புதிய அணி உதயமானது எப்படி?
ஆசியக் கோப்பை தொடரில் எட்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள இந்திய அணி, இத்தொடரில் இருந்து ஒருமுறை வெளியேறி உள்ளதென்றால் நம்ப முடிகிறதா? இதன் விளைவாக கிரிக்கெட்டில் புதிய அணி உதயமானது எப்படி?
Published : September 11, 2025 at 5:25 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி, விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் உட்பட மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.
இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிகபட்சமாக இந்திய அணி 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியாகவும் சாதனைப் படைத்துள்ளது.
ஆனால், ஆசியக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி ஒரு சீசனில் விளையாடாமல், மேலும் ஒரு பட்டத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்ததுடன், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் புதிய அணி உருவாகவும் முக்கிய காரணமாக இருந்தது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
ஆம்... கடந்த 1986-ம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற இருந்த ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய அணி புறக்கணித்தது. அதிலும் குறிப்பாக, அதற்கு முந்தைய ஆசிய கோப்பை தொடரை இந்திய அணி வென்றிருந்ததுடன், இரண்டாவது முறையாக கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பு இருந்த நிலையிலும் அந்த தொடரில் இருந்து இந்திய அணி வெளியேறிதன் காரணம் என்ன? இந்திய அணியின் இந்த முடிவால் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் புதிய ஒரு அணி உதயமானது எப்படி? என்பது குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
நடுவர்கள் சர்ச்சை
ஆசியக் கோப்பை தொடரானது 1984 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. தொடரின் முதல் சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது ஆசியாவில் இருந்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அணிகளாக இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் மட்டுமே இருந்தன. இதனால் முதல் சீசனில் இந்த மூன்று அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்றிருந்த நிலையில், அதில் இந்திய அணி இலங்கையை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
இந்தத் தொடரின் இரண்டாவது சீசன் இலங்கையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதிலும் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் விளையாடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு முன்னதாக, இந்திய அணி 1985- இல் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று டெஸ்ட்கள் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. அப்போது ஆட்டத்தில் நடுவர்கள் வழங்கிய சில தீர்ப்புகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தன.
அதன்பின் 1986ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த பாகிஸ்தான் அணியும், நடுவர்களின் தீர்ப்பால் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தது. அதுவும் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் அணி அந்த சுற்றுப்பயணத்தை பாதியிலேயே ரத்து செய்யும் முடிவிலும் இருந்தது. ஆனால் அப்போதைய பாகிஸ்தான் ஜானதிபதி ஜியா உல் ஹக், பாகிஸ்தான் கேப்டன் இம்ரான் கானிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசிய பிறகு பாகிஸ்தான் அணி அந்த தொடரை ஒருவழியாக முடித்து நாடு திரும்பியது.
இந்தியா தொடரை புறக்கணிக்க காரணம்
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தின்போது ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்களின் காரணமாக, ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நடுநிலையான நடுவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் இந்த கோரிக்கையை ஏற்றது. இருப்பினும் அப்போது நடப்பு சாம்பியனாக இருந்த இந்தியா, 1986 ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்தது.
அந்த சமயத்தில் இலங்கை அரசுக்கும், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கும் (LTTE) இடையே உள்நாட்டுப் போர் தீவிரமடைந்திருந்தது. அதன் காரணமாக அதிகரித்து வந்த வன்முறை சம்பவங்கள் மற்றும் அனுராதபுர படுகொலை உள்ளிட்ட காரணங்களால் வீரர்களுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருந்தது.
மேலும் அச்சூழலில் இந்திய அரசும், இருதரப்பினருக்கும் இடையே சமாதானத்தை ஏற்படுத்த தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தது. ஆனால் அந்த முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை. இதனால், வீரர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இந்திய அணி, இலங்கையில் நடைபெற இருந்த ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை புறக்கணிக்கும்படி அப்போதைய மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது. அதன்படி இந்திய அணியும் தொடரில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்தது.
புதிய அணியின் உதயம்
ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இருந்து இந்தியா வெளியேறிதால், முதலில் இந்த தொடர் நடைபெறாது என்று பேச்சுகள் எழுந்தன. ஏனெனில் அப்போது இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மட்டுமே ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் அங்கீகாரத்தை பெற்றிருந்தன. இதனையடுத்து ஐசிசியின் உறுப்பினர் நாடு அங்கீகாரம் பெற்றிருந்த வங்கதேச அணிக்கு ஆசியக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டவசமாக கிடைத்தது.
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் வங்கதேச அணியின் அறிமுகம் அப்படிதான் நிகழ்ந்தது. அந்த அணி தமது முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடியது. இரண்டாவது போட்டியில் இலங்கை அணியை எதிர்கொண்டது. இருப்பினும் இவ்விரு போட்டிகளில் வங்கதேச அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது.
வங்கதேசத்தின் ஒருநாள் பயணம்
அந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை - பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், அதில் இலங்கை அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது. ஒருவேளை இந்திய அணி அந்த ஆசியக் கோப்பை தொடரை புறக்கணிக்காமல் இருந்திருந்தால், மற்றொரு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கலாம் என்பதுடன், ஒருநாள் சர்வதேச போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்க வங்கதேச அணிக்கு இன்னும் சில காலம் ஆகியிருக்கலாம்.
அன்று இந்திய அணி எடுத்த ஒரு முடிவால், வங்கதேசம் என்ற அணி ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகி தற்போது வரையிலும் 449 போட்டிகளில் விளையாடிவுள்ளது. இதில் அந்த அணி 161 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 278 போட்டிகளில் தோல்வியையும் தழுவியுள்ளது.
ஆசியக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் 2012, 2016 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையிலும், ஒருமுறை கூட வங்கதேச அணி கோப்பையை கைப்பற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.