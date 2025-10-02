ETV Bharat / sports

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் டெஸ்ட்: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ்!

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணியில் தமிழக வீரர் ஜெகதீசனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் டெஸ்ட்
இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் டெஸ்ட் (AP)
Published : October 2, 2025 at 9:36 AM IST

ஹைதராபாத்: அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் இன்று (அக்.2) முதல் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்திலும், இரண்டாவது போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன.

இதில், இந்திய அணி தங்களின் கடைசி டெஸ்ட் தொடரை இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடிய நிலையில், 2-2 என்ற கணக்கில் அதனைச் சமன் செய்து அசத்தியது. அதேசமயம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கடைசியாக ஆஸ்திரேலியாவுடன் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்திருந்தது. இதனால் இந்த டெஸ்ட் தொடரில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, இந்திய அணியை பவுலிங் செய்ய அழைத்துள்ளார். இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டு சீமர்கள், 2 ஸ்பின்னர்கள், ஒரு ஆல் ரவுண்டரை பிளேயிங் லெவனில் கொண்டுள்ளது.

அதேசமயம், இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரையில் சீமர்களாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ் ஆகியோரும், ஸ்பின்னர்களாக ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும், ஆல்-ரவுண்டராக நிதிஷ் ரெட்டியும் இடம் பிடித்துள்ளனர். மேலும் அணியின் விக்கெட் கீப்பராக துருவ் ஜூரெலிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ஜெகதீசன், தேவ்தத் படிக்கல், அக்ஸர் படேல், பிரஷித் கிருஷ்ணா ஆகியோருக்கு இந்த பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 100 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 23 முறையும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 30 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் 47 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), துருவ் ஜூரல்(வ), ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயிங் லெவன்: டேகனரைன் சந்தர்பால், ஜான் கேம்ப்பெல், அலிக் அதானாஸ், பிராண்டன் கிங், ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸ்(கேப்டன்), ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், காரி பியர், ஜோஹன் லெய்ன், ஜேடன் சீல்ஸ்.

