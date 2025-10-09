வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள், டி20 அணிகள் அறிவிப்பு; அறிமுக வீரருக்கு வாய்ப்பு!
வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் அறிமுக வீரர் அக்கீம் அகஸ்டே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: வங்கதேசத்திற்கு எதிராக விளையாடும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஷாய் ஹோப் தொடர்கிறார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது போட்டி நாளை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நாளை தொடங்க உள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, அங்கு மூன்று ஒருநாள் மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளது. இதில் ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 17ஆம் தேதியும், டி20 கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 27ஆம் தேதியும் தொடங்கி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், வங்கதேச தொடரில் பங்கேற்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தொடர்களுக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஒருநாள், டி20 அணிகளின் கேப்டனாக ஷாய் ஹோப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் அணியில் அறிமுக வீரர் அக்கீம் அகஸ்டேவுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர நட்சத்திர வீரர்கள் பிராண்டன் கிங், குடகேஷ் மோதி, ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ஜெய்டன் சீல்ஸ் மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் உள்ளிட்ட வீரர்கள் இரு அணிகளிலும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
அதேசமயம், காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் எவின் லூயிஸுக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர்த்து காரி பியர், அமிர் ஜங்கூ ஆகியோருடன், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள ஷமார் ஜோசபிற்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டு, அதன்பின் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் அணி: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அலிக் அதானாஸ், அக்கீம் அகஸ்டே, ஜெடியா பிளேட்ஸ், கீசி கார்டி, ரோஸ்டன் சேஸ், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அமீர் ஜாங்கூ, ஷமர் ஜோசப், பிராண்டன் கிங், குடகேஷ் மோட்டி, காரி பியர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ஜேடன் சீல்ஸ், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணி: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அலிக் அதானாஸ், அக்கீம் அகஸ்டே, ரோஸ்டன் சேஸ், ஜேசன் ஹோல்டர், அகேல் ஹொசைன், அமீர் ஜாங்கூ, ஷமர் ஜோசப், பிராண்டன் கிங், குடகேஷ் மோட்டி, ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ஜேடன் சீல்ஸ், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ரமோன் சிம்மண்ட்ஸ்.
தொடர் அட்டவணை:
- முதல் ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 18- மிர்பூர், டாக்கா
- இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 21- மிர்பூர், டாக்கா
- மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 23- மிர்பூர், டாக்கா
- முதல் T20I: அக்டோபர் 27- சட்டோகிராம்
- இரண்டாவது T20I: அக்டோபர் 29- சட்டோகிராம்
- மூன்றாவது T20: அக்டோபர் 31 - சட்டோகிராம்