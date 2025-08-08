ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் அறிமுக ஆல்-ரவுண்டர் ஜோஹன் லெய்னுக்கு (Johann Layne) வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு காலத்தில் கிரிக்கெட்டில் கோலொச்சி அடுத்தடுத்து இரண்டு உலக கோப்பைகளை வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி சமீப காலமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட தவறி வருவதுடன், சொந்த மண்ணிலும் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக கடந்த மாதம் நடைபெற்ற மூன்று டெஸ்ட், ஐந்து டி20 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவி சொந்த மண்ணில் ஒயிட் வாஷ் ஆனாது.
அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் 2-1 என்ற கணக்கில் இழந்து கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரானது இன்று முதல் டிரினிடாட்டில் உள்ள பிரையன் லாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஏற்கெனவே டி20 தொடரை இழந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஒருநாள் தொடரில் கம்பேக் கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. அந்த அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேத்யூ ஃபோர்ட் இடது தோள்பட்டையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியின் போது மேத்யூ ஃபோர்டுக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் இடது தோள்பட்டையில் காயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதுடன், அது சரியாக சில காலமாகும் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து அவர் இந்த ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகியதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
மேத்யூ ஃபோர்ட் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக இதுவரை 13 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 8 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். இதில் ஒரு அரைசதம் உள்பட 200க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும், 25 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
அறிமுக வீரருக்கு வாய்ப்பு
அவருக்கு மாற்றாக அறிமுக ஆல் ரவுண்டர் ஜோஹன் லெய்ன் (Johann Layne) வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தென் ஆப்பிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏ அணியில் இடம்பிடித்திருந்த ஜோஹன் லெய்ன், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்திருந்தார். இதன் காரணமாக தற்போது அவருக்கு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் அணி: ஷாய் ஹோப் (கே), ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ஜெடியா பிளேட்ஸ், கேசி கார்டி, ரோஸ்டன் சேஸ், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அமீர் ஜாங்கூ, ஷமர் ஜோசப், பிராண்டன் கிங், ஜோஹன் லேய்ன், எவின் லூயிஸ், குடகேஷ் மோட்டி, ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் ஒருநாள் போட்டி அட்டவணை
- முதல் ஒருநாள் போட்டி: ஆகஸ்ட் 8, டிரினிடாட்
- இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: ஆகஸ்ட் 10, டிரினிடாட்
- மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி: ஆகஸ்ட் 12, டிரினிடாட்
