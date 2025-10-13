சர்வதேச டெஸ்டில் முதல் சதம் - தனித்துவ பட்டியலில் இணைந்த ஜான் காம்பெல்!
தனது முதல் டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்ய அதிக இன்னிங்ஸ்கள் எடுத்த தொடக்க வீரர்கள் பட்டியலில் ஜான் காம்பெல் 2-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2025 at 3:38 PM IST
ஹைதராபாத்: 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் இந்தியாவுக்கு எதிராக டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடக்க வீரர் என்ற பெருமையை ஜான் காம்பெல் பெற்றுள்ளார்.
இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 518 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளர் செய்தது. பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 248 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
இதனால் 270 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு ஜான் காம்பெல் - ஷாய் ஹோப் இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த இருவரும் தங்களின் சதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், அணியை முன்னிலை நோக்கியும் அழைத்துச் சென்றனர். இதில் காம்பெல் 115 ரன்னிலும், ஷாய் ஹோப் 103 ரன்களையும் எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தனர்.
சாதனைகள் படைத்த ஜான் காம்பெல்
இந்த நிலையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜான் காம்பேல், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன், சிறப்பு சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில், 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் இந்தியாவுக்கு எதிராக டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடக்க வீரர் என்ற பெருமையை காம்பெல் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வேவல் ஹிண்ட்ஸ் சதமடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Years in the making, an outstanding landmark for our opener. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/zBJGKyso9f— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
மேலும் தனது முதல் டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்ய அதிக இன்னிங்ஸ்கள் எடுத்த கொண்ட தொடக்க வீரர்கள் பட்டியலில் ஜான் காம்பெல் 2-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலின் முதலிடத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் ட்ரெவர் கோடார்ட் உள்ளார். அவர் தனது முதல் சதத்தை அடிப்பதற்கு 58 இன்னிங்ஸ்களை எடுத்துக் கொண்ட நிலையில், தற்சமயம் ஜான் காம்பெல் 49ஆவது இன்னிங்ஸில் தன்னுடைய சதத்தை பூர்த்தி செய்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
முதல் சதம் அடிக்க அதிக இன்னிங்ஸ்களை எடுத்த தொடக்க வீரர்கள்
- 58 இன்னிங்ஸ் - ட்ரெவர் கோடார்ட் (தென்னாப்பிரிக்கா)
- 49 இன்னிங்ஸ் - ஜான் கேம்பல் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 44 இன்னிங்ஸ் - டேரன் கங்கா (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 32 இன்னிங்ஸ் - இம்ருல் கயஸ் (வங்கதேசம்)
- 31 இன்னிங்ஸ் - பாப் சிம்ப்சன் (ஆஸ்திரேலியா)
இதையும் படிங்க:
சான்ட்னர், ரச்சின் கம்பேக்; வில்லியம்சனுக்கு இடமில்லை - நியூசிலாந்து டி20 அணி அறிவிப்பு!
ஆஷஸ் முதல் போட்டியில் விளையாடுவது சந்தேகம் தான் - பாட் கம்மின்ஸ் ஓபன் டாக்!
இதுதவிர, 19 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கு எதிராக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடக்க வீரர் என்ற பெருமையையும் ஜான் காம்பெல் பெற்றார். இதற்கு முன்பு, டேரன் கங்கா கடைசியாக 2006 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக சதமடித்திருந்த நிலையில், அதன்பின் எந்தவொரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடக்க வீரரும் இந்தியாவுக்கு எதிராக சதம் அடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது