முதல் டெஸ்டில் வெல்வது யார்? இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாளை மோதல்!
Published : October 1, 2025 at 5:20 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி, நாளை அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் நாளை (அக்.2) முதல் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நாளை தொடங்க உள்ளது. இத்தொடர்களுக்கான இரு அணிகளும் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டு, போட்டிக்கான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதில் இந்திய அணி தங்களின் கடைசி டெஸ்ட் தொடரை இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடிய நிலையில், 2-2 என்ற கணக்கில் அதனைச் சமன்செய்து அசத்தியது. அதேசமயம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கடைசியாக ஆஸ்திரேலியாவுடன் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்திருந்தது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று, தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோருடன் ஜெகதீசன், துருவ் ஜூரெல், தேவ்தத் படிக்கல் உள்ளிட்டோரும் பேட்டிங்கில் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதீஷ் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல் போன்ற ஆல் ரவுண்டர்களும், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ண போன்ற பவுலர்களும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர பவுலர்கள் ஷமார் ஜோசப், அல்ஸாரி ஜோசப் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஷாய் ஹோப், பிராண்டன் கிங், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பதால், நிச்சயம் அந்த அணி வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Maroon Pride 👊🏿😁— Windies Cricket (@windiescricket) September 27, 2025
First day out in the sun ☀️ in India 🇮🇳#INDvsWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/rHLZ8RFjxl
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 100 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 23 முறையும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 30 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் 47 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 15 டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 4 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் மைதானத்தில் முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி 347 ரன்களாகவும், அதிகபட்சமாக 760 ரன்களும் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
Training ✅— BCCI (@BCCI) October 1, 2025
All set for the #INDvWI Test series opener in Ahmedabad 👍#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/m7Ee9qlnOx
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி காலை 9.30 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 9 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
Alzarri Joseph has been ruled out of the upcoming test series against India due to a lower back injury.
After complaints of discomfort, scans revealed a degeneration of the previously resolved lower back injury. pic.twitter.com/k4DfzLb0e7
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: அலிக் அதனேஸ், டேக்னரைன் சந்தர்பால், கெவ்லான் ஆண்டர்சன், பிராண்டன் கிங், ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஷாய் ஹோப், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜெடியா பிளேட்ஸ், காரி பியர், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.