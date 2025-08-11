Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ஆல்-ரவுண்டராக அசத்திய ரோஸ்டன் சேஸ்..,பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்த விண்டீஸ்! - WI VS PAK 2ND ODI

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றுள்ளது.

பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்த விண்டீஸ்
பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்த விண்டீஸ் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது

பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிபெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணிக்கு சைம் அயுப் - அப்துல்லா ஷஃபிக் இணை நிதானமான தொடக்கத்தை கொடுத்த நிலையில், சைம் அயுப் 23 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாமும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். இதற்கிடையில் மழையின் இடையூறு இருந்ததன் காரணமாக டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி இந்த ஆட்டம் 37 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. பின்னர் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் அப்துல்லா ஷஃபிக் 26 ரன்களுக்கும், ரிஸ்வான் 16 ரன்களுக்கும், சல்மான் ஆகா 9 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹுசைன் தாலத் 31 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹசன் நவாஸ் 36 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 37 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 171 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜெடியா பிளேட்ஸ், ஷமர் ஜோசப், குடகேஷ் மோதி, ரோஸ்டன் சேஸ் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க: "பள்ளிக்கூடங்களில் செஸ் விளையாட வாய்ப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்" - கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த்! - VISWANATHAN ANAND

இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பிராண்டன் கிங் ஒரு ரன்னிலும், எவின் லூயிஸ் 7 ரன்னிலும், கேசி கார்டி 16 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ஷாய் ஹோப் - ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் இணை நிதானமாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஹோப் 32 ரன்களுக்கும், ரதர்ஃபோர்ட் 45 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ரோஸ்டன் சேஸ் - ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் சிறப்பாக விளையாடியதுடன் அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரோஸ்டன் சேஸ் 49 ரன்களையும், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 26 ரன்களையும் சேர்க்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 33.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் பேட்டிங், பவுலிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ரோஸ்டன் சேஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது

பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிபெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணிக்கு சைம் அயுப் - அப்துல்லா ஷஃபிக் இணை நிதானமான தொடக்கத்தை கொடுத்த நிலையில், சைம் அயுப் 23 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாமும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். இதற்கிடையில் மழையின் இடையூறு இருந்ததன் காரணமாக டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி இந்த ஆட்டம் 37 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. பின்னர் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் அப்துல்லா ஷஃபிக் 26 ரன்களுக்கும், ரிஸ்வான் 16 ரன்களுக்கும், சல்மான் ஆகா 9 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹுசைன் தாலத் 31 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹசன் நவாஸ் 36 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 37 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 171 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜெடியா பிளேட்ஸ், ஷமர் ஜோசப், குடகேஷ் மோதி, ரோஸ்டன் சேஸ் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க: "பள்ளிக்கூடங்களில் செஸ் விளையாட வாய்ப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்" - கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த்! - VISWANATHAN ANAND

இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பிராண்டன் கிங் ஒரு ரன்னிலும், எவின் லூயிஸ் 7 ரன்னிலும், கேசி கார்டி 16 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ஷாய் ஹோப் - ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் இணை நிதானமாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஹோப் 32 ரன்களுக்கும், ரதர்ஃபோர்ட் 45 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ரோஸ்டன் சேஸ் - ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் சிறப்பாக விளையாடியதுடன் அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரோஸ்டன் சேஸ் 49 ரன்களையும், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 26 ரன்களையும் சேர்க்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 33.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் பேட்டிங், பவுலிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ரோஸ்டன் சேஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALL ROUNDER ROSTON CHASEWI VS PAK ODI RESULT TODAYWI VS PAK ODI DLS RESULTவெஸ்ட் இண்டீஸ் பாகிஸ்தான் 2025WI VS PAK 2ND ODI

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.