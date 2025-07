ETV Bharat / sports

வெஸ்ட் இண்டீஸ் 27 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்... ஸ்டார்க் 15 பந்துகளில் 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி சாதனை! - WEST INDIES ALL OUT FOR 27

வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஸ்டார்க் 15 பந்துகளில் 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி சாதனை ( AP )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 15, 2025 at 12:12 PM IST 2 Min Read