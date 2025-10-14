ETV Bharat / sports

குத்துச்சண்டையில் சாதனை படைத்த வியாசர்பாடி வீரர்: ஆப்பிரிக்க சாம்பியனை வீழ்த்தினார்

வடசென்னையில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்களை தமிழக அரசு ஊக்குவித்தால் உலக அளவில் எங்களால் சாதனை படைக்க முடியும்.

வெற்றி பெற்ற குத்துச்சண்டை வீரர் ராமகிருஷ்ணனை வரவேற்ற உறவினர்கள்
வெற்றி பெற்ற குத்துச்சண்டை வீரர் ராமகிருஷ்ணனை வரவேற்ற உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 3:52 PM IST

சென்னை: ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற தொழில்முறை குத்துச்சண்டை போட்டியில், அந்நாட்டின் சாம்பியனை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த குத்துச்சண்டை வீரர் ராமகிருஷ்ணன் வீழ்த்தி பி.எஸ்.டி.பெல்ட் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

சென்னை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன். ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மகனான இவர், ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர் ஆவார். இவர் வியாசர்பாடி சர்மா நகர் மைதானத்தில் உள்ள கிங்மேக்கர் பாக்சிங் அகாடமி (King Maker Boxing Academy) மற்றும் எம்பிகே நகர் போலீஸ் பாய்ஸ் கிளப் சார்பில் நடத்தப்படும் குத்துச்சண்டை பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.

தேசிய அளவிலான பல போட்டிகளில் பங்கேற்று ராமகிருஷ்ணன் பதற்றம் பெற்றுள்ளார். கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 29ஆம் தேதி உலக குத்துச்சண்டை கவுன்சில் சார்பில் வங்கதேசத்தில் ஆசிய அளவில் குத்துச்சண்டை தொழில்முறை போட்டி நடைபெற்றது. இதில் ராமகிருஷ்ணன் Fly-Weight பிரிவில் களமிறங்கினார். இதில், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வங்கதேச வீரர் எம்டி.சபியுல் இஸ்லாம் என்பவரை 8 சுற்று ஆட்டத்தில் 3 - 0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி தங்க பெல்ட்டை கைப்பற்றினார்.

இந்நிலையில், கடந்த 10ஆம் தேதி ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தான்சானியாவில் தொழில்முறை குத்துச்சண்டை போட்டி (P.S.T.BELT - AFRICA) நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற ராமகிருஷ்ணன் 8 சுற்று போட்டியில், ஆப்பிரிக்க சாம்பியனை வீழ்த்தி பி.எஸ்.டி.பெல்டை (P.S.T.BELT) பெற்றார். இந்நிலையில், தாயகம் திரும்பிய அவருக்கு அவரது உறவினர்கள் மற்றும் குத்துச்சண்டை வீரரகள் மேள, தாளங்களுடன் வியாசர்பாடியில் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

இதையும் படிங்க: வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரை வென்று வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!

இதுகுறித்து பி.எஸ்.டி. பெல்ட் பெற்ற சாம்பியன் ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், “ குத்துச்சண்டையில் வெற்றி பெற்று பெல்ட் வாங்க வேண்டும் என்பது எனது சிறு வயது கனவு. எனது சகோதரனால் எனக்கு இதில் ஆர்வம் வந்தது. உலக சாம்பியன் போட்டிக்கு தயாராகி வருகிறேன். ஆப்பிரிக்காவின் நம்பர் 1 வீரரை வீழ்த்துவது சற்று கடினமாக இருந்தது. கிங் மேக்கர் பாக்ஸிங் அகாடமியில் உள்ள P5 போலீஸ் பாய்ஸ் கிளப் (P5 Police Boys Club) எங்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கிறார்கள்.

குத்துச்சண்டை வீரர் ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, காமன்வெல்த் (Commonwealth) மற்றும் உலக சாம்பியன் (World Championship) போட்டியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய இலக்கு. வடசென்னையில் குத்துச்சண்டை மட்டுமல்லாது ஏராளமான விளையாட்டு வீரர்கள் உள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளனர். எங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உதவியாக இருந்தால் அனைவராலும் முன்னேறி வர முடியும்.

இந்த கிங் மேக்கர் பாக்ஸிங் அகாடமி திறந்து 6 வருடங்கள் ஆகின்றன. ஆனால் இதுவரை நாங்கள் பாக்சிங் ரிங் கூட இல்லாமல்தான் பயிற்சி பெற்று வருகிறோம். எங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் கிடைத்தால் வடசென்னையில் இருந்து ஏராளமான சாம்பியன்கள் வருவார்கள்” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

