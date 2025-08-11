ETV Bharat / sports

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பந்துவீச கடினமான பேட்டர் விராட் கோலி தான் - இம்ரான் தாஹிர்! - IMRAN TAHIR ON VIRAT KOHLI

சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

பந்துவீச கடினமான பேட்டர் விராட் கோலி தான் - இம்ரான் தாஹிர்
பந்துவீச கடினமான பேட்டர் விராட் கோலி தான் - இம்ரான் தாஹிர் (IANS)
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் நான் பந்து வீசியதிலேயே மிகவும் கடினமான பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலிதான் என்று தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் ஸ்பின்னர் இம்ரான் தாஹிர் கூறியுள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ‘கிங்’ என்று அழைக்கப்படும் விராட் கோலி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், இந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரின்போது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.

இதனையடுத்து, அவர் தற்சமயம் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதனால் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விராட் கோலி இடம் பெறுவாரா? இல்லையா? என்பது குறித்த விவாதங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்போதே எழுந்துள்ளன.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான விராட் கோலி, இதுநாள் வரை 123 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 30 சதங்கள், 31 அரைசதங்களுடன் 9,230 ரன்களையும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 125 போட்டிகளில் ஒரு சதம், 38 அரைசதங்களுடன் 4,188 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.

'கிங்' கோலி
‘கிங்’ கோலி (IANS)

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தமட்டில் 302 போட்டிகளில் விளையாடி 51 சதங்கள், 74 அரைசதங்கள் என 14,181 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இது தவிர தனது அபாரமான பேட்டிங்கால் பல சாதனைகளை நிகழ்த்திவுள்ள விராட் கோலி, இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.

இருப்பினும் அவரது தலைமையில் இந்திய அணி எந்தவொரு ஐசிசி கோப்பையையும் வென்றதில்லை என்ற காரணத்திற்காக, அவரை பிசிசிஐ கேப்டன் பதிவியில் இருந்து நீக்கியது. ஆனாலும் அவர் தனது பேட்டிங்கின் மூலம் டி20 உலகக்கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளார்.

விராட் கோலி - இம்ரான் தாஹிர்
விராட் கோலி - இம்ரான் தாஹிர் (IANS)

இந்த நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் ஸ்பின்னர் இம்ரான் தாஹிர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தான் பந்துவீச கடினமான பேட்டர் யார் என்பது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய தாஹிர், “சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் நான் பந்து வீசியதிலேயே மிகவும் கடினமான பேட்டர் விராட் கோலிதான். அவர் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அற்புதமாக பேட்டிங் செய்து போட்டியை தனக்கு சாதகமாக மாற்றுவார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இம்ரான் தாஹிருக்கு எதிராக விராட் கோலி மூன்று வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். இதில் டெஸ்டில் தாஹிருக்கு எதிராக 125 பந்துகளை எதிர்கொண்டுள்ள விராட் 70.4 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 88 ரன்களைக் குவித்ததுடன், ஒரு முறை மட்டுமே விக்கெட்டை இழந்துள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளில் 196 பந்துகளை எதிர்கொண்டுள்ள கோலி, 100.5 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 197 ரன்களைக் குவித்துள்ளதுடன் ஒருமுறை மட்டுமே தனது விக்கெட்டை இழந்துள்ளார்.

விராட் கோலி
விராட் கோலி (IANS)
இதுதவிர்த்து டி20 கிரிக்கெட்டில் 18 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 188 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 34 ரன்களை எடுத்துள்ளதுடன், ஒரு முறைக்கூட விக்கெட்டை இழந்ததில்லை. இவ்வாறான நிலையில் தான் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பந்துவீச மிகவும் கடினமாக பேட்டர் விராட் கோலி என்றும் இம்ரான் தாஹிர் கூறியுள்ளார். இம்ரான் தாஹிரின் இந்த கருத்தானது விராட் கோலி ரசிகர்கள் மத்தியில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

