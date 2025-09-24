லாலிகா-வில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ரியல் மேட்ரிட்! எம்பாப்பே, வினீசியஸ் அசத்தல்!
லெவண்டே அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியான் எம்பாப்வே அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
ஹைதராபாத்: லெவண்டே அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு சீசனில் தோல்வியையே தழுவாமல் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து வருகிறது.
ஸ்பெய்னின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடரான லாலிகா தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணியை எதிர்த்து லெவண்டே (Levante) அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே மேட்ரிட் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது.
ஆட்டத்தின் 28-வது நிமிடத்தில் மேட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவரான வினீசியஸ் ஜூனியர் கோலடித்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 38ஆவது நிமிடத்தில் பிராங்கோ மஸ்டாண்டுவோனோ, ரியால் மேட்ரிட் அணிக்காக இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் லெவண்டே அணி கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகளை அனைத்தையும் ரியல் மேட்ரிட் அணி தகர்த்தது.
எம்பாப்பே அசத்தல்
இதனால், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற, இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த லெவண்டே அணிக்கு எட்டா இயோங் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் முன்னிலையை தக்க வைக்க முயன்ற ரியல் மேட்ரிட் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பானது கிடைத்தது.
பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய நட்சத்திர வீரர் கிலியான் எம்பாப்பே, அதனை கோலாக மாற்றி அசத்தினார். பின்னர் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில், அதாவது ஆட்டத்தின் 66ஆவது நிமிடத்தில் தனது இரண்டாவது கோலை கிலியான் எம்பாப்பே பதிவு செய்ய, ரியல் மேட்ரியட் அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. அதேசமயம் இந்த போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய லெவண்டே அணியால், மேட்ரிட்டின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக ஆட்ட நேர முடிவில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 4-1 என்ற கணக்கில் லெவண்டே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு லாலிகா தொடரில் ரியல் மேட்ரிட் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் (6 போட்டிகளில்) தொடர்ச்சியாக வெற்றியைப் பதிவு செய்தும் அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு லாலிகா தொடரின் புள்ளிபட்டியலில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 18 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
செவில்லா அதிர்ச்சி தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் செவில்லா எஃப்.சி.மற்றும் வில்லார்ரியல் சி.எஃப். அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வில்லார்ரியல் அணி முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
அதன் பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட வில்லார்ரியல் அணி இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்ததுடன், எதிரணியின் முயற்சிகளுக்கும் முட்டுக்கட்டை போட்டது. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் வில்லார்ரியல் சி.எஃப். அணி 2-1 என்ற கணக்கில் செவில்லா எஃப்.சி. அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.