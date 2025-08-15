ETV Bharat / sports

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025: பட்டத்தை உறுதி செய்து புதிய வரலாறு படைத்த வின்சென்ட் கீமர்! - CHENNAI GRAND MASTERS 2025

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில், ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர் இன்னும் ஒரு சுற்று மீதமுள்ள நிலையில், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதிசெய்துள்ளார்

வின்சென்ட் கீமர்
வின்சென்ட் கீமர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 11:45 AM IST

சென்னை: கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில், செலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான போட்டியில் எம்.பிரனேஷ், அபிமன்யு புராணிக் மற்றும் லியோன் லூக் மென்டோன்கா ஆகியோர் உள்ளனர்

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. போட்டியின் 8 ஆவது நாளான நேற்று, 8 ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் புள்ளிகள் பட்டியலில் 5.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்த ஜெர்மனியின் வின்செட் கீமர் எஞ்சிய இரு சுற்றுகளையும் டிராவில் முடித்தாலே சாம்பியன் பட்டம் வென்றுவிடலாம் என்ற சூழ்நிலையில், நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்டுடன் மோதினார். இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கீமர் 59ஆவது நகர்த்தலில் இந்த போட்டியை டிராவில் முடித்தார்.

இதன் மூலம் இந்த தொடரில் மொத்தமாக 6 புள்ளிகளை பெற்றுள்ள வின்சென்ட் கீமர், இன்னும் ஒரு சுற்று மீதம் உள்ள நிலையில் சாம்பியன் பட்டம் உறுதி செய்தார். ஏனெனில் புள்ளிகள் பட்டியலில் அவருக்கு அடுத்தபடியாக இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான அர்ஜுன் எரிகைசி 4.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். இதனால் அவர் எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் கூட, முதலிடத்தை எட்ட முடியாது என்பதால், வின்சென்ட் கீமர் பட்டம் வெல்வது உறுதியாகியுள்ளது. குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட்மாஸ்டர்ஸ் 2025 தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்துள்ள வின்சென்ட் கீமர், லைவ் செஸ் ரேட்டிங்கில் 2746.5 புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்தையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்

ஜெர்மனி செஸ் வீரர் வின்சென்ட் கீமர்
ஜெர்மனி செஸ் வீரர் வின்சென்ட் கீமர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து பேசிய கீமர், “சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது எனக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுத்தது. அது போட்டியில் கவனம் செலுத்தவும், நிதானமாக இருக்கவும் உதவியது. லைவ் ரேட்டிங்கில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைவது நான் நீண்ட காலமாக அடைய விரும்பிய ஒரு மைல்கல். என்னுடைய கடின உழைப்பு இறுதியாக பலனளித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். தொடரை வென்ற அதே நேரத்தில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைவது அற்புதமானது மற்றும் உண்மையிலேயே சிறப்பு வாய்ந்தது. இருப்பினும், போட்டி நாளை தொடரும். அதனால் அதிலும் கவனம் செலுத்தி கடைசி சுற்று பதற்றத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்” என்றார்.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான கார்த்திகேயன் முரளி- நிஹால் சரின் மோதிய நிலையில், அந்த போட்டி 61ஆவது நகர்த்தலில் டிராவானது. அதேசமயம், பிரணவ் - ரே ராப்சன், அனிஷ் கிரி - அவாண்டர் லியாங், ஆகியோர் மோதிய போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன. மற்றொரு ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் 5ஆம் இடத்தில் இருக்கும் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிகைசியை எதிர்த்து சகநாட்டைச் சேர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டரான விதித் குஜராத்தி மோதினார். இருவருக்கும் இடையிலான இந்த ஆட்டம் 32ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.

முழுமையாக இந்திய வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ள சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு 8ஆவது சுற்றில் சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தன், கிராண்ட் மாஸ்டரான அதிபன் பாஸ்கரனுடன் மோதினார். இதில் 81ஆவது நகர்த்தலின் போது அதிபன் பாஸ்கரன் வெற்றி பெற்று ஹர்ஷ்வர்தனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். மற்றொரு ஆட்டத்தில், அபிமன்யு புராணிக் - திப்தாயன் கோஷ் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் அபிமன்யு புராணிக் 68ஆவது நகர்த்தலில் திப்தாயன் கோஷை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அதேபோல், ஆர்.வைஷாலிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்யான் சோப்ரா 64ஆவது நகர்த்தலிலும், ஹரிகா துரோணவல்லிக்கு எதிரான் ஆட்டத்தில் எம்.பிரனேஷ் 42ஆவது நகர்த்தலிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தனர்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் லியோன் லூக் மென்டோன்கா, பா.இனியனுடன் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் இந்த ஆட்டம் 34ஆவது நகர்த்தலின் போது டிரா ஆனது. இதனையடுத்து இன்று நடைபெறவுள்ள கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் எம்.பிரனேஷ், அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மென்டோன்கா ஆகியோர் இடையே கடும் போட்டி நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் பிரனேஷ் 6.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மென்டோன்கா ஆகியோர் தலா 6 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

8 ஆவது சுற்று முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்

வீரர்கள் பெயர்புள்ளிகள்
வின்சென்ட் கீமர்6
அர்ஜுன் எரிகைசி4.5
முரளி கார்த்திக்கேயன்4.5
அனிஷ் கிரி4
அவோண்டர் லியாங்4
ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட்4
விதித் குஜ்ராத்தி3.5
நிஹால் சரின்3.5
வி.பிரணவ்3
ரே ராப்சன்3
7 ஆவது சுற்று முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்

வீரர்கள் பெயர்புள்ளிகள்
எம்.பிரனேஷ்6.5
லியோன் லூக் மென்டோன்கா6
அபிமன்யு புராணிக்6
அதிபன் பாஸ்கரன்5
பா.இனியன்4.5
திப்தாயன் கோஷ்3.5
ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன்3
ஆர்யன் சோப்ரா3
ஹரிகா துரோணவல்லி1.5
ஆர்.வைஷாலி1
