ஹைதராபாத்: தமிழ்நாடு அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் விஜய் ஷங்கர், எதிர்வரும் உள்ளூர் சீசின் கிரிக்கெட் சீசனுக்கு முன்னதாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் சீனன் (2025-26) அடுத்த மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளன. இதில் முக்கிய தொடர்களான ரஞ்சி கோப்பை தொடர் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதலும், சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் நவம்பர் 26ஆம் தேதி முதலும், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளன. இந்திய அணிக்கு தேர்வாக வீரர்களுக்கு இந்த உள்ளூர் போட்டிகள் மிகவும் முக்கியம் என்பதால், இந்த தொடர்களின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், எதிவரும் உள்ளூர் கோப்பை தொடரில் தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாட போவதில்லை என்ற முடிவை நட்சத்திர வீரர் விஜய் ஷங்கர் எடுத்துள்ளார். மேலும் அவர் இந்த உள்ளூர் சீசனில் திரிபுரா அணிக்காக விளையாடவும் விருப்பம் தெரிவித்து, தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்திடம் என்ஓசி சான்றிதழை கேட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கமும் விஜய் ஷங்கர் வேறு அணியில் விளையாடுவதற்காக தடையில்லா சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது. இதனால் நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் விஜய் ஷங்கர் திரிபுரா அணிக்காக விளையாடுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த விஜய் ஷங்கர் தற்போது வேறு அணிக்கு செல்ல இருப்பது ரசிகர்களை குழப்பத்திலும், அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு அணிக்காக உள்ளூர் போட்டிகளில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான விஜய் ஷங்கர், 70 முதல் தர போட்டிகளிலும், 106 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளிலும் தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். இதில் முதல் தர கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங்கில் 11 சதங்கள், 22 அரைசதங்கள் என 3,702 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 43 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் பேட்டிங்கில் 2 சதங்கள், 14 அரைசதம் என 2,632 ரன்களையும் பந்துவீச்சில் 64 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ள விஜய் ஷங்கர், விஜய் ஹசாரே, தியோதர் கோப்பை மற்றும் சையத் முஷ்டக் அலி கோப்பை தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர, கடந்தாண்டு உள்ளூர் சீசனிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
இதுதவிர, புஜ்ஜி பாபு கோப்பை தொடரிலும் தமிழ்நாடு லெவன் அணிக்காக விஜய் ஷங்கர் விளையாடிய நிலையில், தற்சமயம் அவர் தமிழ்நாடு அணியில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், எதனால் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார் என்ற குழப்பத்திற்கும் வழிவகுத்துள்ளது.