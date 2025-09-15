ETV Bharat / sports

இந்த வெற்றி நமது பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அர்ப்பணம்; சூர்யகுமார் யாதவ் நெகிழ்ச்சி

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியை நமது பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அர்ப்பணிப்பதாக இந்திய கிரிக்கெட் டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டும் சூர்யகுமார் யாதவ்
பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டும் சூர்யகுமார் யாதவ் (AP)
Published : September 15, 2025 at 8:28 AM IST

புதுடெல்லி:பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியை நமது பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அர்ப்பணிப்பதாகவும், தாங்கள் எப்போதும் பஹெல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டோரின் பக்கம்தான் நிற்போம் என்று இந்திய கிரிக்கெட் டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர், ஐக்கிய அரபு அமீரதத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தியா, பாகிஸ்தான் மோதும் போட்டி என்பதால் வழக்கம்போல் ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என்று இரு அணிகளின் ரசிகர்களும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக 25 பந்துகள் மீதமிருக்க, 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை இந்தியா எளிதாக வீழ்த்தியது.

இந்த அபார வெற்றிக்கு பின், இந்திய கிரிக்கெட் டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை எண்ணுவதற்கு இது சரியான தருணம் என நினைக்கிறேன். நாங்கள்(இந்திய கிரிக்கெட் அணி) பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்தோரின் குடுமந்பத்தினர் பக்கம் நிற்கிறோம். அவர்களுக்கு எங்களின் ஒருமித்த ஆதரவு உண்டு என்பதை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர்,"நமது பாதுகாப்புப் படையினருக்கு இந்த வெற்றியை அர்ப்பணிக்கிறோம். தங்களின் வீரத்தை பறைசாற்றி நாட்டை பாதுகாக்கும் உயரிய பணியை மேற்கொண்டு வரும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வெற்றியை நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம்" என்று சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஆசிய கோப்பை: பாகிஸ்தானை எளிதாக வீழ்த்தி 'குரூப் ஏ' பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்த இந்தியா!

ஜம்மு -காஷ்மீரின் பஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 22-ம் தேதி பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. பாகிஸ்தானில் இருந்து இயங்கிவரும் பயங்கரவாத அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் நிகழ்த்திய இந்தத் தாக்குதலில் 26 அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். உலகெங்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த கொடூர சம்பவத்தால் ஏற்பட்ட வடுக்கள் இன்னும் ஆறாத நிலையில், பாகிஸ்தான் உடன் கிரிக்கெட் விளையாடி தான் ஆக வேண்டுமா? என்ற கேள்வியை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எழுப்பியிருந்தனர்.

பஹல்காம் தாக்குதலில் தங்களின் சொந்தங்களை பலிகொடுத்தவர்களின் குடும்பத்தினரும் பாகிஸ்தானுடன் கிரிக்கெட் ஆடுவதற்கு இந்திய அணியை அனுமதித்த மத்திய அரசின் முடிவு குறித்து கடுமையாக விமர்சித்திருந்தனர்.

இத்தகைய சூழல் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் ஆட்டம் முடிந்து பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி கொள்ளவில்லை. அத்துடன், போட்டி ஆரம்பிக்கும்போது டாஸ் போடப்பட்டபோதும் இரு அணிகளின் கேப்டன்களும் கைகுலுக்கி கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

