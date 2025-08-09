ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் தனது ஆல் டைம் பெஸ்ட் லெவன் அணியை தேர்ந்தெடுத்துள்ள டி வில்லியர்ஸ், சுரேஷ் ரெய்னா, கீரென் பொல்லார்ட் உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை.
தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் டி வில்லியர்ஸ். தனது அசத்தியாமான கிரிக்கெட் ஷாட்டால் ரசிகர்கள் அவரை செல்லமாக ‘மிஸ்டர் 360’ என்றும் அழைப்பதுண்டு. தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்காக 2004 முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை அவர் விளையாடிவுள்ளார். 114 டெஸ்ட், 228 ஒருநாள் மற்றும் 78 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், மொத்தமாக 47 சதங்கள், 109 அரைசதங்கள் என 20ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ரன்களை குவித்துள்ளார்.
இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் 2008ஆம் ஆண்டும் முதல் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்) மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்காக 184 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 3 சதங்கள், 40 அரைசதங்கள் என 5,162 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். இவ்வாறு திரும்பிய பக்கமெல்லாம் தனது பேட்டிங்கால் எதிரணி பந்துவீச்சாளர்களை பயமுறுத்தி வந்த டி வில்லியர்ஸ், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்தார்.
ஓய்வுக்கு பிறகு தொலைக்காட்சி வர்ணனையாளராக செயல்பட்டு வரும் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் தனது ஆல் டைம் ஐபிஎல் லெவனைத் தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளார். அவர் தனது அணியில் தொடக்க வீரர்களாக மும்பை இந்தியன்ஸின் ரோஹித் சர்மா மற்றும் சிஎஸ்கேவின் மேத்யூ ஹெடனை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். மிடில் ஆர்டரில் ஆர்சிபியின் விராட் கோலி, மும்பை இந்தியன்ஸின் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோருடன் தனது பெயரையும் டி வில்லியர்ஸ் இந்த பட்டியலில் இணைத்துள்ளார்.
மேற்கொண்டு, அணியின் விக்கெட் கீப்பராக சிஎஸ்கேவின் மகேந்திர சிங் தோனியைத் தேர்வு செய்ததுடன், இந்த அணியின் கேப்டனாகவும் அவரை நியமித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் மகேந்திரன் சிங் தோனி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு கேப்டனாக செயல்பட்டு, அதில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக ஐந்து முறை ஐபிஎல் கோப்பையையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும் அவரது தலைமையில் சிஎஸ்கே அணி 12 முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கும் முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தவிர்த்து அணியின் ஆல் ரவுண்டராக மும்பை இந்தியன்ஸின் ஹர்த்திக் பாண்டியாவை தேர்வு செய்துள்ள வில்லியர்ஸ், வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக மும்பை இந்தியன்ஸின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, லசித் மலிங்காவையும், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களாக பஞ்சாப் கிங்ஸின் யுஸ்வேந்திர சஹால் மற்றும் ஆர்சிபியின் டேனியல் வெட்டோரிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். இருப்பினும் அவரது அணியில் கீரன் பொல்லார்ட், சுரேஷ் ரெய்னா உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் தேர்வு செய்த ஐபிஎல் லெவன்: ரோஹித் சர்மா, மேத்யூ ஹைடன், விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ், ஏபி டி வில்லியர்ஸ், எம்எஸ் தோனி (கேப்டன், விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, யுஸ்வேந்திர சாஹல், லசித் மலிங்கா, டேனியல் வெட்டோரி.
