அனைத்து வகையிலான கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்றார் அமித் மிஸ்ரா! - AMIT MISHRA RETIREMENT

ஐபிஎல் தொடரில் மூன்று முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய ஒரே பவுலர் எனும் தனித்துவ சாதனையை அமித் மிஸ்ரா படைத்துள்ளார்.

அமித் மிஸ்ரா
அமித் மிஸ்ரா (AFP)
Published : September 4, 2025 at 2:50 PM IST

ஹைதராபாத்: அனைத்து வகையிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் அமித் மிஸ்ரா இன்று அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியின் முன்னாள் ஸ்பின்னர் அமித் மிஸ்ரா. இவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான நிலையில் மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். மேலும் இவரது சர்வதேச புள்ளி விவரங்கள் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கலாம்.

ஏனெனில், டெஸ்டில் 22 போட்டிகளில் விளையாடி 76 விக்கெட்டுகளையும், 648 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 36 போட்டிகள் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ள அமித் மிஸ்ரா, அதில் 64 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 16 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.

இவ்வாறு சிறப்பான புள்ளி விவரங்களை வைத்துள்ள அமீத் மிஸ்ரா, தனது உடற்தகுதி காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். அதிலும் குறிப்பாக, யோ-யோ உடற்தகுதி தேர்வுக்கு பிறகு அவரால் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க முடியாமல் போனது. அவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கடைசியாக விளையாடிய நிலையில், அதன்பின் அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டார்.

இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரையில், 2008ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடினார். இதில் அவர் டெக்கான் சார்சர்ஸ், டெல்லி டேர்டெவில்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்ட்லஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபா மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்காக மொத்தமாக 162 போட்டிகளில் விளையாடி 174 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.

அதிலும், ஐபிஎல் தொடரில் மூன்று முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய ஒரே பவுலர் எனும் தனித்துவ சாதனையையும் தன் பெயரில் அவர் வைத்துள்ளார். கடைசியாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய அமித் மிஸ்ரா, அதன்பின் எந்தவொரு போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்தார்.

இந்த நிலையில் தற்சமயம் 42 வயதை எட்டியுள்ள அமித் மிஸ்ரா, அனைத்து வகையிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். அவர் தனது ஓய்வு அறிவிப்பை எக்ஸ் பக்கத்தியில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவர் அந்த பதிவில், “எனது 25 ஆண்டுகால கிரிக்கெட்டில் இருந்து நான் ஓய்வு பெறுகிறேன். இந்த விளையாட்டுதான் என்னுடைய முதல் காதல், எனது ஆசிரியர் மற்றும் எனது மகிழ்ச்சியின் மிகப்பெரிய காரணமாகும். எனது இந்தப் பயணம் பெருமை, கஷ்டன், கற்றம் என எண்ணற்ற உணர்ச்சிகளால் நிறைந்துள்ளது. இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆதரவளித்த பிசிசிஐ, ஹரியானா கிரிக்கெட் சங்கம், எனது பயிற்சியாளர்கள், சக ஊழியர்கள் மற்றும் மிக முக்கியமாக, ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு நம்பிக்கையும் ஆதரவும் அளித்த ரசிகர்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி கூற விரும்புகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனையடுத்து அமித் மிஸ்ராவின் எக்ஸ் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும் ஓய்வு பெற்ற அமித் மிஸ்ராவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

