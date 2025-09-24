உன்முக் சந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!
ஆஸ்திரேலியா அண்டர்19 அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அண்டர்19 அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் அண்டர்19 ஒரு நாள் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த பேட்ஸ்மேன் என்ற உன்முக் சந்தின் சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி முறியடித்துள்ளார்.
இந்திய அண்டர்19 அணி தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அண்டர்19 அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
தொடரை வென்ற இந்திய அண்டர்19
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார். இந்த ஆட்டத்தில் அரைசதம் கடந்த சூர்யவன்ஷி, 5 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார், அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் விஹான் மல்ஹோத்ரா 70 ரன்களையும், அபிக்யான் குண்டு 71 ரன்களையும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 49.4 ஓவர்களில் 300 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதனையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணி 109 ரன்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது ஜோடி சேர்ந்த ஜெய்டன் டிராப்பர் - ஆர்யன் சர்மா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஜெய்டன் டிராப்பர் தனது சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதன்பின், 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 107 ரனக்ளில் டிராப்பர் விக்கெட்டை இழக்க, 38 ரன்களை எடுத்திருந்த ஆர்யன் சர்மாவும் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணி 47.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 249 ரன்ளில் ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய அண்டர்19 அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன் 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்றுள்ளது.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை
இந்நிலையில், இப்போடியின் மூலம் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வரலாற்று சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். இந்தியாவின் அண்டர்19 ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். அவர் கடந்த 2024 முதல் 10 ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 41 சிக்ஸர்கள் அடித்துள்ளார்.
இதன் மூலம், அண்டர்19 ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த உன்முக்த் சந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரது சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்காக விளையாடிய உன்முக்த் சந்த் 21 ஒருநாள் போட்டிகளில் 38 சிக்ஸர்கள் அடித்து முதலிடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதேபோல், 2018-20 ஆம் ஆண்டில் 27 போட்டிகளில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 30 சிக்ஸர்கள்யும், 2012-14 ஆம் ஆண்டில் 20 போட்டிகளில் விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 22 சிக்ஸர்கள் அடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் சமீப காலங்களில் ஐபிஎல் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வைவப் சூர்யவன்ஷி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இதன் மூலம் கூடிய விரைவில் இந்திய அணிக்காகவும் அவர் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.