அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியத்தை இடை நீக்கம் செய்து ஐசிசி அதிரடி உத்தரவு!
அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியத்தை ஐசிசி இடை நீக்கம் செய்துள்ள நிலையில், அந்த அணி எவ்வாறு சர்வதேச தொடர்கள் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்கும்? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் ஏழுந்துள்ளன.
Published : September 24, 2025 at 11:51 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசியின் நடைமுறைகளை பின்பற்ற தவறியதாலும், நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்க தவறியதன் காரணமாகவும் அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியத்தை இடை நீக்கம் செய்வதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) அறிவித்துள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அமெரிக்கா தங்கள் காலடியை எடுத்துவைக்க தொடங்கியுள்ளது. முன்னதாக அசோஷியேட் நாடுகளுடன் மட்டுமே விளையாடி வந்த அமெரிக்க அணிக்கு ஜாக்பாட் அடித்து போல, கடந்தாண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்தும் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இத்தொடருக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்ற அமெரிக்க அணி, லீக் போட்டிகளில் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் பலம் வாய்ந்த பாகிஸ்தானையும் பந்தாடி சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நிழைந்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
இதனால் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கும் தகுதிபெற்றுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அணியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ள ஒரு முடிவு உலக கிரிக்கெட்டில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில், ஐசிசியின் நடைமுறைகளை பின்பற்ற தவறியதாலும், நிர்வாக அமைக்க உருவாக்க தவறியதன் காரணமாகும் அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியத்தை இடை நீக்கம் செய்வதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஐசிசி இணைய தளத்தில் வெளியிட்டப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "முக்கிய பங்குதாரர்களுடன் விரிவான கலந்துரையாடல் மற்றும் விவகாரங்களை முழுமையாக மதிப்பாய்வு செய்த பிறகு, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி), இன்று அமெரிக்க கிரிக்கெட்டின் ஐசிசி உறுப்பினர் அந்தஸ்தை உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்கிறது. ஐசிசியின் அரசியலமைப்பின் கீழ் உறுப்பினராக தனது கடமைகளை அமெரிக்க ரிக்கெட் வாரியம் மீண்டும் மீண்டும் மீறுவதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுளது" என்று கூறியுள்ளது.
மேலும் இந்த இடை நீக்கத்திற்கான காரணங்களாக, "நிலையான மற்றும் செயல்படும் நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்க தவறியது சிசியின் அரசியலமைப்பின் கீழ், ஒரு உறுப்பினராக தனது கடமைகளை தொடர்ச்சியாக மீறியது. ஒலிம்பிக் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் குழுவிடம் இருந்து, தேசிய நிர்வாக அமைப்பு என்ற அங்கீகாரத்தை பெற தவறியது. உலக அளவிலும் கிரிக்கெட்டின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பது" போன்ற குற்றச்சாட்டுகளையும் ஐசிசி அடுக்கியுள்ளது.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "இந்த இடைநீக்க நடவடிக்கையை துரதிர்ஷ்டவசமானது என்றாலும் அவசியமானது. ஐசிசியின் இந்த நடவடிக்கையால் வீரர்களோ அல்லது அணியோ பாதிக்கப்படாது என்பதை உறுதி செய்வதே ஐசிசியின் முன்னுரிமையாக உள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் ஐசிசி தொடர்களில் பங்கேற்க அமெரிக்க அணிக்கு எந்த தடையும் இல்லை. அதேசமயம் இந்த இடைநீக்கம் அமலில் இருக்கும் வரை, அமெரிக்க அணியின் நிர்வாக மேலாண்மையை ஐசிசி நேரடியாக கவனிக்கும்" என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஐசிசியின் இந்த அறிவிப்பு பெரும் விவாதத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது. ஏனெனில் அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியத்தை ஐசிசி இடைநீக்கம் செய்துள்ள நிலையில், அந்த அணி எவ்வாறு சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்கும்? அப்படி பங்கேற்றாலும் அமெரிக்காவின் கொடி அல்லது இலச்சினையை பயன்படுத்த முடியுமா? அல்லது ஐசிசியின் சிறப்பு இலச்சியுடன் விளையாடுமா? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் எழத்தொடங்கியுள்ளன.