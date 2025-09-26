ETV Bharat / sports

பெங்களூரு புல்ஸை 'டை பிரேக்கரில்' வீழ்த்தியது யுபி யோதாஸ்!

நடப்பு புரோ கபடி லீக் சீசனில் தபாங் டெல்லி அணி 7ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தையும் தக்கவைத்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக்
புரோ கபடி லீக் (IANS)
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி தொடரின் 49-வது லீக் ஆட்டத்தில் யுபி யோதாஸ் அணி டை பிரேக்கர் முறையில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 49-வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, எதிரணி மீது அழுத்தம் கொடுத்தனர்.

தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் த்ரில் வெற்றி

முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் யுபி யோதாஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு ஆல் அவுட் என 19 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்றி பின்னடைவை சந்தித்தது. இதன் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி முதல் பாதி முடிவில் ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும், சரிக்கு சமமாக மோத, ஆட்டத்தின் விறுவிறுப்பும் கூடியது. இதில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 18 புள்ளிகளை எடுத்தது. அதேசமயம் இரண்டாம் பாதியில் கம்கேப் கொடுத்த யுபி யோதாஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 7 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என்று 17 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 36-36 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால், போட்டியின் முடிவை எட்ட டை பிரேக்கர் முறை கடை பிடிக்கப்பட்டது. டை பிரேக்கர் சுற்றில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யுபி யோதாஸ் அணி 6-5 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் யுபி யோதாஸ் அணி 8 புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

தபாங் டெல்லி ஆதிக்கம்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் தபாங் டெல்லி மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நாடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட தபாங் டெல்லி அணி 15 ரைட் புள்ளிகளையும், 2 கூடுதல் புள்ளிகளையும், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 19 புளிகளை வென்றது. அதேசமயம் கடும் போட்டி கொடுத்த யு மும்பா அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 17 புள்ளிகளை வென்றது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையே இரண்டு புள்ளிகள் மட்டுமே வித்தியாசத்துடன் இரண்டாம் பாதி ஆட்டம் தொடங்கியது. இரண்டாம் பாதியில் தங்களின் டிஃபென்ஸையும் வலிமைப்படுத்திய டெல்லி அணி 15 ரைட் புள்ளிகளையும், 9 டேக்கிள் புள்ளிகளையும், 4 கூடுதல் புள்ளிகள் என 28 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் சிறப்பாக செயல்பட தவறிய யு மும்பா அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 9 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்தது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 47-26 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சீசனில் தபாங் டெல்லி அணி 7ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து 14 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தையும் தக்கவைத்துள்ளது. யு மும்பா அணி தங்களுடைய 5ஆவது தோல்வியைச் சந்தித்ததன் காரணமாக, 8 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

