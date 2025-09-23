தொடர் தோல்வியில் தத்தளிக்கும் தமிழ் தலைவாஸ்; ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!
புரோ கபடி தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 28-24 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 46-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 22-39 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யுபி யோதாஸ் அணியிடம் படுதோல்வியைத் தழுவியது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 46வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே யுபி யோதாஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலை வகித்தது.
தோல்வி முகத்தில் தமிழ் தலைவாஸ்
முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் யுபி யோதாஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 2 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 10 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் யுபி யோதாஸ் அணி 5 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி கம்பேக் கொடுக்க எடுத்த அனைத்த முயற்சிகளும் வீணானது. மறுபக்கம் யுபி யோதாஸ் அணியும் முன்னிலையை தக்கவைத்தது. இதனால் இரண்டாம் பாதி முடிவில் யுபி யோதாஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக என 24 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 12 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் யுபி யோதாஸ் அணி 39-22 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் யுபி யோதாஸ் அணி 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. தமிழ் தலைவாஸ் அணி அடுத்தடுத்து தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருவது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பெங்களூரு புல்ஸ் வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி அற்புதமாக விளையாடியதுடன், 10 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 17 புள்ளிகளை வென்றது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் உத்வேகத்துடன் விளையாடிய குஜராத் அணி, அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியும் அசத்தியது. மறுபக்கம் பெங்களூரு அணி முதல் பாதியில் பெற்ற முன்னிலையை, இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தக்கவைக்க ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்தது. இரண்டாம் பாதி முடிவில் பெங்களூரு அணி 3 ரட் புள்ளிகளையும், 8 டேக்கிள் புள்ளிகளையும் மட்டுமே எடுத்த மொத்தமாக 11 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய குஜராத் அணியும் 2 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 11 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 28-24 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.