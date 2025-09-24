இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? இந்தியா vs வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை!
நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு யார் முன்னேறுவது என்ற முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : September 24, 2025 at 6:30 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. முன்னதாக இரு அணிகளும் நடப்பு ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் தங்களுடைய முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ரு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலு சேர்க்கின்றனர்.
அணியின் பவுலிங்கைப் பொறுத்த வரையில் குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து எதிரணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்து வருகின்றனர். அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இந்த சீசனில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ரன்களைக் கொடுத்து வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவரும் தனது பழைய ஃபார்மை கொண்டுவரும் நிலையில், நிச்சயம் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு கடும் சவால் காத்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதனால் இந்த ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
வங்கதேச அணி
மறுபக்கம் லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணியும் லீக் சுற்றில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், சூப்பர் 4 சுற்றில் இலங்கையை வீழ்த்தியும் அசத்தியுள்ளது. தற்சமயம் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் களமிறங்கும் அந்த அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற கடுமையாக முயற்சிக்கும் என்று நம்பலாம். அணியின் பேட்டிங்கில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
பவுலிங்கில் நட்சத்திர வீரர்கள் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத் ஆகியோர் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு சவாலாக இருக்கும் நிலையில், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் வலிமை வாய்ந்த இந்திய அணிக்கு வங்கதேச அணி அதிர்ச்சி கொடுக்குமா? அல்லது படுதோல்வியைச் சந்தித்து தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 15 முறையும், வங்கதேச அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், வங்கதேசத்திற்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
THE SUPER 4️⃣s ARE HERE!— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
Mark your calendars, the final leg of the #DPWorldAsiaCup2025 promises to deliver ♾️ action, thrill & drama! ⚡️#ACC pic.twitter.com/B3eCfPEkKy
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 117 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 53 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 63 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
Points Table 📊— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 22, 2025
The Super 4️⃣s are off to a thrilling start, with 🇮🇳 & 🇧🇩 recording important wins in their respective rivalry clashes and occupy top spots.#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/eRw9yRHzco
உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
வங்கதேசம் அணி: பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன் ), சைஃப் ஹசன்/நூருல் ஹசன், ஜாகர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன், மஹேதி ஹசன், நாசும் அகமது, தன்சிம் ஹசன் சாகிப், தஸ்கின் அகமது, முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான்.