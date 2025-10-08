முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளுக்கு ரூ.37 கோடி பரிசுத்தொகை - உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
Published : October 8, 2025 at 10:19 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுத்தொகையாக ரூ.37 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
2025 ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் கோபைக்கான மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி தொடக்க விழா சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இதில், தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய அவர், "2023 ஆம் ஆண்டு இந்தப் போட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேர் பங்கேற்றனர். இந்த ஆண்டு சுமார் 16 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர். நாம் எடுக்கின்ற இந்த முயற்சிகளால் எண்ணற்ற தமிழ்நாட்டு வீரர்கள், உலகம் முழுவதும் சென்று பல்வேறு சாதனைகளை முறியடிக்கின்றனர்.
அரசு வேலையில் 3 சதவீத இட ஒதுக்கீடு
முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுத் தொகையாக ரூ.37 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றால், அந்தச் சான்றிதழ்கள் மூலமாக 3 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு வேலை வழங்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி பகுதிகளில் இருந்து சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான சாதனையாளர்களை உருவாக்கும் மகத்தான முயற்சிக்கு ‘முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள்’ துணை நிற்கும்!— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) October 7, 2025
இது நம்ம காலம்! #களம்_நமதே! #CMTrophy pic.twitter.com/hwkxwXLIRV
இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக, முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளை நடத்த Games Management System என்ற திட்டத்தை அரசு பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த மென்பொருள் மூலமாக வெற்றியாளர்கள் பட்டியல், விளையாட்டு வீரர்களின் விவரங்கள், பதக்கம் வென்றோர் பட்டியல் என அனைத்தையும் நிகழ் நேரத்தில் பார்க்க முடியும். இந்த போட்டிகள் சர்வதேச தரத்துடன், வெளிப்படைத்தன்மையோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வீரர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் நிறைய கவனச்சிதறல்கள் வரும்” என்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் எஸ். இரகுபதி, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாநிதி மாறன், கலாநிதி வீராசாமி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள், அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.