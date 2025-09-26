ETV Bharat / sports

சாதனை படைத்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின்!

விளையாட்டுத் துறையில் நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் தான் உள்ளது என்பதை அடித்து சொல்லலாம் என்று தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

வைஷாலிக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
வைஷாலிக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகள் 819 பேருக்கு ரூ.21.40 கோடி ஊக்கத்தொகையை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுத் தொகையை வழங்கினார். அந்த வகையில் 819 விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ரூ.21.40 கோடி ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, கிராண்ட் சுவிஸ் செஸ் தொடரின் மகளிர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வைஷாலி ரமேஷ்பாபு மற்றும் சர்வதேச அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற ஆனந்த்குமார் ஆகியோர் மேடையில் அமர வைக்கப்பட்டனர். இதில் ஆனந்த் குமாருக்கு ரூ.1.80 கோடி பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா
வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய வைஷாலி, "நீங்கள் செய்யும் பணிக்கு நன்றி தெரிவித்தால் மட்டும் போதாது. விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 3% இடஒதுக்கீடு பயனுள்ளதாக உள்ளது. சென்னையில் நடைபெற்ற செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி குறித்து தற்போதும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் பேசிக் கொண்டு உள்ளனர். நாட்டிலேயே விளையாட்டு தலைநகரமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. விளையாட்டு வீரர்கள் அரசின் திட்டங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்" என்று கூறினார்.

ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த் குமார் பேசுகையில், "சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்க அதிகம் செலவு செய்ய வேண்டி இருந்தது. ஆனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசின் சில திட்டங்கள் வாயிலாக வெளிநாடுகளில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. நேற்று முன்தினம் தான் போட்டிகளை முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பினேன். அடுத்த இரண்டு நாள்களில் எனக்கான ஊக்கத்தொகையை வழங்குகிறார்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அடுத்து பேசிய தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "விளையாட்டுத் துறையில் நாட்டின் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் தான் உள்ளது என்பதை அடித்து சொல்லலாம். திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற நான்கரை ஆண்டுகளில் 4,510 வீரர்களுக்கு 150 கோடி ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக முதலமைச்சர் வழங்கி உள்ளார்.

நான்கு ஆண்டுகளில் எந்த மாநிலத்திலும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இந்த அளவு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படவில்லை. போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தான் அரசு அங்கீகாரம் கொடுக்கும், பரிசுத்தொகை கொடுக்கும். ஆனால், நமது அரசு போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு முன்பே அவர்களுக்கான ஊக்க தொகையை நிதி உதவியை வழங்குகிறது" என்றார்.

இதையும் படிங்க:

  1. பந்து தாக்கியதால் வீல் சேரில் அழைத்து செல்லப்பட்ட இந்திய வீராங்கனை; அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!
  2. வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு; தமிழக வீரர் ஜெகதீசனுக்கு வாய்ப்பு!

தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "வெற்றி பெற்று திரும்பும் போது அவர்களுக்கான அரசு பணியையும் தமிழக அரசு வழங்குகிறது. வீரர்களின் விடாமுயற்சியும் நமது விளையாட்டு துறையின் பக்கபலமும் சேர்ந்து நல்ல பலன்களை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் உங்களது இலக்கில் மட்டும் குறிக்கோளாக இருங்கள். விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இதை நான் சொல்லவில்லை, உங்களது சகோதரனாக சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்களது குறிக்கோளை அடைவதற்கு முதலமைச்சரும் விளையாட்டு துறையும் உறுதுணையாக இருக்கும். தமிழகத்திற்கும் நமது நாட்டிற்கும் மேலும் மேலும் பெருமையை சேர்க்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

UDHAY STALIN FELICITATES ATHLETESSPORTS INCENTIVES TAMIL NADUTAMIL NADU ATHLETESதுணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்SPORTS INCENTIVES TAMIL NADU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.