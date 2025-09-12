ETV Bharat / sports

புரோ கபடி லீக் 2025: பாட்னா பைரேட்ஸை வீழ்த்தி யு மும்பா த்ரில் வெற்றி; ஆதிக்கத்தை தொடரும் தபாங் டெல்லி!

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி 38-28 என புள்ளி வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு சீசனில் வெற்றி பயணத்தையும் தொடர்ந்து வருகிறது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 10:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 27-வது லீக் ஆட்டத்தில் யு மும்பா அணி 40-39 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 27-வது லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட யு மும்பா அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தின் முடிவில் வலிமையான முன்னிலையைப் பெற்றது.

முதல் பாதி முடிவில் யு மும்பா அணி 15 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 23 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 2 டெக்கிள் புள்ளிகள் மட்டுமே எடுத்து மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது. இதன் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 08 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்தது.

யு மும்பா த்ரில் வெற்றி

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்று முன்னிலை பெற, இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன. இறுதியில் பாட்னா பரேட்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 24 புள்ளிகளை வென்றது.

யு மும்பா அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 4 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 17 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் யு மும்பா அணி 40-39 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 4ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஆதிக்கத்தை தொடரும் தபாங் டெல்லி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி தங்களின் ரைடர்கள் மூலம் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்று முன்னிலை பெற்றது. மறுபக்கம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ரைடர்களால் எழுச்சி கண்டனது. ஆனால் இரு அணி வீரர்களும் டிஃபென்ஸில் கோட்டை விட்டனர்.

இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 21 புள்ளிகளை வென்றது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகளையும், ஒரு டெக்கிள் புள்ளி என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி முதல் பாதி ஆட்டத்திலேயே 07 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்று வலுவான நிலையில் இருந்தது.

புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் முன்னிலையை தக்க வைத்துக் கொண்ட தபாங் டெல்லி அணி, இந்த முறை டிஃபென்ஸை வழுப்படுத்தியது. இதன் மூலம் அந்த அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 17 புள்ளிகளை வென்றிருந்தது. மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய குஜராத் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 14 புள்ளிகளை எடுத்தது.

இதையும் படிங்க:

  1. Explainer: ஆசியக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறிய இந்தியா! புதிய அணி உதயமானது எப்படி?
  2. ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீரர்கள்!

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 38-28 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு புரோ கபடி லீக் தொடரில் தபாங் டெல்லி அணி விளையாடிய 5 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன், 10 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தையும் தக்கவைத்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

U MUMBA EDGE PAST PATNA PIRATESDABANG DELHI UNBEATEN STREAKPRO KABADDI LEAGUE 2025புரோ கபடி லீக் 2025U MUMBA EDGE PAST PATNA PIRATES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.