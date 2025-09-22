ETV Bharat / sports

சிபிஎல் தொடரில் கயானாவை வீழ்த்தி 5ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது டிரின்பாகோ!

கரீபியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் 5ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ்
டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 11:33 AM IST

ஹைதராபாத்: கயானா அமேசன் வாரியர்ஸுக்கு எதிரான சிபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

சிபிஎல் என்றழைக்கப்படும் கரீபியன் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரின் 13ஆவது சீசன் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி நடந்து முடிந்துள்ளது. மொத்தம் 6 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இம்ரான் தாஹிர் தலைமையிலான கயானா அமேசன் வாரியர்ஸ் மற்றும் நிக்கோலஸ் பூரன் தலைமையிலான டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் முன்னேறின. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இறுதிப் போட்டி இன்று கயானாவில் நடைபெற்றது.

கயானா சொதப்பல்

இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற கயானா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக தீர்மானித்து களமிறங்கியது. அணியின் தொடக்க வீரர்களாக பென் மெக்டர்மோட் மற்றும் குவென்டின் சாம்ப்சன் இணை களமிறங்கினர். இதில் சாம்ப்சன் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 28 ரன்களில் மெக்டர்மோட்டும் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் களமிறங்கிய ஷாய் ஹோப், மொயீன் அலி, ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் ஆகியோரும் வந்த வேகத்தில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த இஃப்திகார் அஹ்மத் - டுவைன் பிரிட்டோரியஸ் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இந்த போட்டியில் இஃப்திகார் அஹ்மத் 30 ரன்களையும், பிரிட்டோரியஸ் 25 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ரொமாரியோ ஷெப்பர்டும் 13 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இதனால் கயானா அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 130 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நைட் ரைடர்ஸ் தரப்பில் சௌரவ் நேத்ரவால்கர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

டிரின்பாகோ அபாரம்

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு காலின் முன்ரோ - அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் இணை வழக்கம்போல் அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். இதில் முன்ரோ 23 ரன்களுக்கும், அடுத்து வந்த நிக்கோலஸ் பூரன் ஒரு ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். மற்றொரு தொடக்க வீரரான அலெக்ஸ் ஹேல்ஸும் 26 ரன்களுடன் நடையைக் கட்ட, அடுத்து களமிறங்கிய டேரன் பிராவோ, சுனில் நரைன், கீரன் பொல்லார்ட், ஆண்ட்ரே ரஸல் ஆகியோர் சோபிக்க தவறினர்.

இதனால் நைட் ரைடர்ஸ் அணி 116 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இறுதியில் அகீல் ஹொசைன் 16 ரன்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தார். இதன் மூலம் டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கயானா அமேசன் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சிபிஎல் தொடரில் டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

மேலும், சிபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் அணி வெல்லும் 5ஆவது சாம்பியன் பட்டமாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன் அந்த அணி, 2015, 2017, 2018, 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய அகீல் ஹொசைன் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கீரன் பொல்லார்ட் தொடர் நாயகன் விருதையும் கைப்பற்றினர்.

