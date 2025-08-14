ஹைதராபாத்: UEFA சூப்பர் கப் கால்பந்து தொடரில் பாரிஸ் செயின்ட்- ஜெர்மைன் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதன் மூலம், இந்தாண்டு தங்களின் 5ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியம் (UEFA) சார்பில் நடத்தப்பட்ட சூப்பர் கப் கால்பந்து தொடர் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு பாரிஸ் செயின்ட்- ஜெர்மைன் (PSG) மற்றும் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணிகள் முன்னேறின.
இத்தாலியில் இன்று நடைபெற்ற இந்த இறுதிப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளியது. அதிலும் ஆட்டத்தின் 39ஆவது நிமிடத்தில் மிக்கி வான் டி வான் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் மூலம் டோட்டன்ஹாம் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்திலேயே 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.
⏱️ 90+6' - WHAT A COMEBACK 😤— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 13, 2025
Penalties it is!#SuperCup I 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/ukV7bp3Xfk
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க முயற்சிக்க ஆட்டத்தில் பரப்பரப்பும் கூடியது. இதில் ஆட்டத்தின் 48ஆவது நிமிடத்தில் டோட்டன்ஹாம் அணி கேப்டன் கிறிஸ்டியன் ரொமெரா கோலடிக்க அந்த அணி வலுவான முன்னிலையில் இருந்தது.
அதன்பின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிஎஸ்ஜி அணியில் லீ காங் ஆட்டத்தின் 85ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்தார். அவரைத்தொடர்ந்து கோன்காலோ ராமோஸ் ஆட்டத்தில் கிடைத்த கூடுதல் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி 90+4ஆவது நிமிடத்தில் கோலடிக்க, இப்போட்டியானது 2-2 என்ற கணக்கில் சமனானது.
அதன்பின் வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்திலும் இரு அணி வீரர்களாலும் கோலடிக்க முடியாத காரணத்தால் இந்த போட்டி டிராவில் முடிவடைந்து, பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறைக்கு சென்றது. பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் பிஎஸ்ஜி அணியானது தங்களின் 5 வாய்ப்புகளில் முதல் 4-ல் கோலடித்து அசத்திய நிலையில், டோட்டன்ஹாம் அணி 5 வாய்ப்பில் 3 கோல்களை மட்டுமே பதிவு செய்தது.
Behind the scenes of a CRAZY evening 🤩#SuperCup pic.twitter.com/5VWj5tMRz5— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 14, 2025
இதன் மூலம், பாரிஸ் செயின்ட்- ஜெர்மைன் அணி பெனால்டி ஷுட் அவுட்டில் 4-3 என்ற கணக்கில் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் UEFA சூப்பர் கப் தொடரில் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இதுதவிர்த்து நடப்பு 2025 ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி வெல்லும் 5ஆவது சாம்பியன் பட்டம் இதுவாகும். இதற்கு முன், இந்த ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக், லீக் 1, பிரெஞ்ச் கோப்பை, UEFA சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஆகிய தொடர்களிலும் பிஎஸ்ஜி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
