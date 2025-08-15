ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 15, 2020 எப்போதும் மறக்காது. ஏனெனில் இதே நாளில் தான் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் சுரேஷ் ரெய்னா ஆகியோரின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினர்.
இந்திய அணியின் கேப்டனாக 2007 முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரையிலும் தோனி செயல்பட்ட நிலையில், அவரது தலைமையில் 2007 டி20 உலகக்கோப்பை, 2011 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை மற்றும் 2013 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை என மூன்று ஐசிசி பட்டங்களை வென்றது. இதுதவிர, அவர் தலைமையில் இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளது. தனது கேப்டன்சிக்கு பிறகு அணியில் சாதாரண வீரராக மட்டுமே விளையாடிய தோனி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் உலகக்கோப்பை அரையிறுதி போட்டிக்கு பிறகு அவர் எந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்கவில்லை.
இந்த நிலையில் தான், 2020ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இரவு 7.29 மணிக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக தனது சமூக வலைதள பக்கத்தின் மூலம் அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். தோனியின் ஓய்வு முடிவு கொடுத்த அதிர்ச்சி நீங்குவதற்குள், மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான சுரேஷ் ரெய்னாவும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் தள்ளினார்.
கிரிக்கெட் களத்தில் மட்டுமின்றி, தனிப்பட்ட வாழ்விலும் எம்எஸ் தோனி - சுரேஷ் ரெய்னா இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தனர். முதன் முதலில் இருவரும் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு துலீப் கோப்பை தொடரின் போது சந்தித்த நிலையில், அதன்பின் இந்திய அணிக்கு இருவரும் ஒன்றாக தேர்வாகினர். இதுதவிர்த்து ஐபிஎல் தொடரிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக இருவரும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, தோனியை ரசிகர்கள் ‘தல’ என்றும், சுரேஷ் ரெய்னாவை ‘சின்ன தல’ என்றும் செல்லமாக அழைத்து வந்தனர்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தோனி ஓய்வை அறிவித்த சில நிமிடங்களில் சுரேஷ் ரெய்னாவும் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழக்கைக்கு குட்பை கூறினார். இந்த சம்பவம் இருவரின் நட்புக்கான எடுத்துக்காட்டாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் 15 அன்று ஓய்வை அறிவித்ததற்கான காரணத்தை கூறிய சுரேஷ் ரெய்னா, “நாங்கள் ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் 15 அன்று ஓய்வு பெற முடிவு செய்திருந்தோம். தோனியின் ஜெர்சி எண் 7, என் ஜெர்சி எண் 3.
எங்கள் இருவரின் வயதையும் கூட்டினால் 73, ஆகஸ்ட் 15, 2020 அன்று இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 73 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தன. என்னைப் பொறுத்தவரை, ஓய்வு பெறுவதற்கு இதைவிட சிறந்த நாள் இருக்க முடியாது” என்று தெரிவித்தார். முன்னதாக, 2011ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக்கோப்பை மற்றும் 2013ஆம் அண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர்களில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வதற்கு சுரேஷ் ரெய்னாவும் காரணமாக அமைந்தார் என்பதும் கூறிப்பிடத்தக்கது.
தோனி, ரெய்னாவின் சர்வதேச புள்ளி விவரங்கள்
மகேந்திர சிங் தோனி இந்திய அணிக்காக 90 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 6 சதங்கள், 33 அரை சதங்களுடன் 4,876 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 350 போட்டிகளில் விளையாடி 10 சதங்கள், 73 அரை சதங்களுடன் 10,773 ரன்களைச் சேர்த்து அசத்தினார். இதுதவிர்த்து சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக இதுவரை 98 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தோனி 2 அரை சதங்களுடன் 1,617 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
மறுபுறம், சுரேஷ் ரெய்னா இந்திய அணிக்காக 18 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு சதம், 7 அரை சதங்களுடன் 768 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 226 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்கள், 36 அரை சதங்களுடன் 5,615 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 78 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரெய்னா ஒரு சதம், 5 அரை சதங்கள் என 1,605ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.
