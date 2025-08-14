ETV Bharat / sports

இந்த லீவ குட்டீஸுடன் கொண்டாலாம்.. மாமல்லபுரம் அருகே சர்வதேச காத்தாடி விடும் திருவிழா துவக்கம்! - MAMALLAPURAM KITE FESTIVAL

மாமல்லபுரம் அருகே நான்காவது ஆண்டாக சர்வதேச காத்தாடி விடும் திருவிழா கோலாகலமாக இன்று துவங்கியது.

திருவிடந்தையில் காத்தாடி விடும் திருவிழா கோலாகலமாக இன்று துவங்கியது
திருவிடந்தையில் காத்தாடி விடும் திருவிழா கோலாகலமாக இன்று துவங்கியது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 8:40 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 9:22 PM IST

1 Min Read

செங்கல்பட்டு: கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்ததாக தமிழக சுற்றுலாத் துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரம் அடுத்த திருவிடந்தையில் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை சார்பாக 4-ம் ஆண்டு சர்வதேச காத்தாடி விடும் திருவிழா இன்று துவங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் இணைந்து ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த காத்தாடி திருவிழாவில் 12 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு இலவச அனுமதியும், பெரியவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்தல் 200 ரூபாயும், நேரில் வருபவர்களுக்கு 250 ரூபாயும் நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் கவரும் வண்ணம் விதவிதமான பலவகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளன.

சர்வதேச பட்டம் விடும் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

8 நாடுகள், 250 காத்தாடிகள்

இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ''இந்த காத்தாடி திருவிழாவிற்காக இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், வியட்நாம், இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட எட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்ட கைதேர்ந்த காத்தாடி விடும் வல்லுநர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர். 250க்கும் மேற்பட்ட 3D வகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டு திருவிழா நடைபெறுகிறது.

குழந்தைகளை கவரும் அம்சங்கள்

குறிப்பாக, குழந்தைகளை கவரும் வண்ணம் ஆக்டோபஸ் பலூன் பொம்மை, மிக்கி மவுஸ் பொம்மை, ராட்சத ஊஞ்சல், விளையாட்டு தளங்கள், கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், கண்காட்சி இடங்கள், உணவு தளங்கள் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த காத்தாடி விடும் திருவிழாவில் தமிழர் கலாச்சாரமிக்க பரதநாட்டிய சின்னங்கள் பொறித்த காத்தாடி, ஆ முதல் ஒள வரை உள்ள உயிர் எழுத்துகள் பொறித்த காத்தாடி மற்றும் மான், பூனை, சிறுத்தை பொம்மை பொறித்த காத்தாடி போன்ற பல வகையான காத்தாடிகள் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 -க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் நான்கு நாட்களில் கண்டு ரசித்ததாக சுற்றுலாத்துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேல் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

செங்கல்பட்டு: கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்ததாக தமிழக சுற்றுலாத் துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரம் அடுத்த திருவிடந்தையில் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை சார்பாக 4-ம் ஆண்டு சர்வதேச காத்தாடி விடும் திருவிழா இன்று துவங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் இணைந்து ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த காத்தாடி திருவிழாவில் 12 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு இலவச அனுமதியும், பெரியவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்தல் 200 ரூபாயும், நேரில் வருபவர்களுக்கு 250 ரூபாயும் நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் கவரும் வண்ணம் விதவிதமான பலவகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளன.

சர்வதேச பட்டம் விடும் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

8 நாடுகள், 250 காத்தாடிகள்

இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ''இந்த காத்தாடி திருவிழாவிற்காக இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், வியட்நாம், இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட எட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்ட கைதேர்ந்த காத்தாடி விடும் வல்லுநர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர். 250க்கும் மேற்பட்ட 3D வகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டு திருவிழா நடைபெறுகிறது.

குழந்தைகளை கவரும் அம்சங்கள்

குறிப்பாக, குழந்தைகளை கவரும் வண்ணம் ஆக்டோபஸ் பலூன் பொம்மை, மிக்கி மவுஸ் பொம்மை, ராட்சத ஊஞ்சல், விளையாட்டு தளங்கள், கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், கண்காட்சி இடங்கள், உணவு தளங்கள் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த காத்தாடி விடும் திருவிழாவில் தமிழர் கலாச்சாரமிக்க பரதநாட்டிய சின்னங்கள் பொறித்த காத்தாடி, ஆ முதல் ஒள வரை உள்ள உயிர் எழுத்துகள் பொறித்த காத்தாடி மற்றும் மான், பூனை, சிறுத்தை பொம்மை பொறித்த காத்தாடி போன்ற பல வகையான காத்தாடிகள் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 -க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் நான்கு நாட்களில் கண்டு ரசித்ததாக சுற்றுலாத்துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேல் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

Last Updated : August 14, 2025 at 9:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KITE FLYING FESTIVALMAMALLAPURAMமாமல்லபுரம்காத்தாடி விடும் திருவிழாMAMALLAPURAM KITE FESTIVAL

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.