செங்கல்பட்டு: கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்ததாக தமிழக சுற்றுலாத் துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரம் அடுத்த திருவிடந்தையில் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை சார்பாக 4-ம் ஆண்டு சர்வதேச காத்தாடி விடும் திருவிழா இன்று துவங்கியது.
இந்நிகழ்ச்சியை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் இணைந்து ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த காத்தாடி திருவிழாவில் 12 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு இலவச அனுமதியும், பெரியவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்தல் 200 ரூபாயும், நேரில் வருபவர்களுக்கு 250 ரூபாயும் நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் கவரும் வண்ணம் விதவிதமான பலவகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளன.
8 நாடுகள், 250 காத்தாடிகள்
இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ''இந்த காத்தாடி திருவிழாவிற்காக இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், வியட்நாம், இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட எட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்ட கைதேர்ந்த காத்தாடி விடும் வல்லுநர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர். 250க்கும் மேற்பட்ட 3D வகை காத்தாடிகள் பறக்க விடப்பட்டு திருவிழா நடைபெறுகிறது.
குழந்தைகளை கவரும் அம்சங்கள்
குறிப்பாக, குழந்தைகளை கவரும் வண்ணம் ஆக்டோபஸ் பலூன் பொம்மை, மிக்கி மவுஸ் பொம்மை, ராட்சத ஊஞ்சல், விளையாட்டு தளங்கள், கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், கண்காட்சி இடங்கள், உணவு தளங்கள் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்த காத்தாடி விடும் திருவிழாவில் தமிழர் கலாச்சாரமிக்க பரதநாட்டிய சின்னங்கள் பொறித்த காத்தாடி, ஆ முதல் ஒள வரை உள்ள உயிர் எழுத்துகள் பொறித்த காத்தாடி மற்றும் மான், பூனை, சிறுத்தை பொம்மை பொறித்த காத்தாடி போன்ற பல வகையான காத்தாடிகள் பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டு திருவிழாவை 40,000 -க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் நான்கு நாட்களில் கண்டு ரசித்ததாக சுற்றுலாத்துறை அறிவித்த நிலையில், இந்தாண்டு 50 ஆயிரத்திற்கும் மேல் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
