பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மீது புகாரளித்த பிசிசிஐ; சூர்யா மீது பிசிபி புகார்!
இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அரசியல் ரீதியிலான கருத்துகளை கூறியதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியிடம் புகாரளித்துள்ளது.
Published : September 25, 2025 at 11:15 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்ச்சைக்குரிய சைகைகளை வெளிப்படுத்தியதாக பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் ஹாரிஸ் ராவுஃப் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஐசிசியிடம் பிசிசிஐ புகாரளித்துள்ளது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. துபாயில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. அதேசமயம், இந்த போட்டியின் போது இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டது, சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹானின் துப்பாக்கியால் சுடுவதை போன்ற கொண்டாட்டம், ஹாரிஸ் ராவுஃபின் சைகை, அபிஷேக் சர்மா-ஹாரிஸ் ராவுஃப் இடையேயான மோதல் என பல்வேறு சர்ச்சைகளும் வெடித்தன.
பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மீது பிசிசிஐ புகார்
அதிலும் குறிப்பாக, பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் அடித்ததை கொண்டாடும் விதமாக, துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்று சைகை செய்தது மற்றும் ஹாரிஸ் ராவுஃப் பவுண்டரி எல்லையில் ரசிகர்களை சீண்டும் விதமாக செயல்பட்டது உள்ளிட்டவை பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியதுடன், சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் அதிர்வலையையும் ஏற்படுத்தியது. மேலும் பாகிஸ்தான் வீரர்களின் இந்த சைகைகளை, பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் ஒப்பிட்டு இந்திய ரசிகர்கள் விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் ஹாரிஸ் ராவுஃப் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி ஐசிசியிடம் பிசிசிஐ புகாரளித்துள்ளது.
Sahibzada Farhan showed how to fire after a half-century 🔥— Fiza 🇮🇳 (@hoorsheikh_fiza) September 21, 2025
👉 In Pakistan, firing guns is part of “celebration.”
👉 In India, it reminds us of Pahalgam tragedy.
But BJP still can’t resist cricket romance with Pakistan.
Nationalism only for speeches, love only for Pakistan ❤️ pic.twitter.com/6fZXuCUx53
இதனையடுத்து ஹாரிஸ் ராவுஃப் மற்றும் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆகியோர் தங்கள் குற்றச்சாட்டுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக மறுக்கும் பட்சத்தில், ஐசிசியின் எலைட் பேனல் நடுவர் ரிச்சி ரிச்சர்ட்சன் தலைமையில் அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விசாரணையின் முடிவில், வீரர்கள் தங்கள் செயல்களை நியாயப்படுத்தத் தவறினால், அவர்களுக்கு அபராதம் அல்லது போட்டியில் விளையாட தடைவிதிக்கப்படும். அதேசமயம், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து ஐசிசியிடம் புகாரளித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சூர்யா மீது புகாரளித்த பிசிபி
முன்னதாக லீக் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற பிறகு, இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்தனர். இந்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது. மேலும் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் ஈடுபட்ட இந்திய இராணுவத்திற்கும் தங்களின் இந்த வெற்றியை அர்ப்பணித்ததற்காக கூறி இருந்தார். இந்நிலையில் இதனை மேற்கொள் காட்டி சூர்யகுமார் யாதவ் மீது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் புகாரளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அந்த புகாரில் சூர்யாவின் பேச்சுகள் ‘அரசியல்’ சார்ந்தவையாக இருந்தது என்றும் பிசிபி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
🚨THE BCCI LODGES COMPLAINT🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 25, 2025
- The BCCI has lodged an official complaint against Haris Rauf & Sahibzada Farhan
- The BCCI demands strict actions from the match referee Andy Pycroft against both for provocative behaviour
- What's your take🤔 #INDvPAK pic.twitter.com/XkeDWtKA9R
இருப்பினும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த புகாரை எப்போது அளித்தது என்ற தகவல்கள் ஏதுமில்லை. ஏனெனில் ஐசிசி விதிமுறைகள் படி, கருத்து வெளியான ஏழு தினங்களுக்குள் புகாரளிக்க வேண்டும். ஆனால் சூர்யகுமார் யாதவ் கடந்த செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்திற்கு பிறகு இதனை தெரிவித்திருந்தார். இதனால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அப்போதே புகாரளித்ததா, அல்லது பிசிசிஐயின் புகாரைத் தொடர்ந்து இந்த புகாரை வழங்கியதா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இரு அணிகளுக்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவும் நிலையில், தற்போது இருநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் ஐசிசியிடம் புகாரளித்துள்ள சம்பவம் மேலும் பாரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மீண்டும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி?
நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்துள்ளதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முதல் அணியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், இன்று நடைபெறும் வாழ்வா, சாவா ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் - வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் என்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Abhishek Sharma said - " the way they were coming out to us without any reason, i did not like it at all. that's why i went after them and started hammering, just what i used to do in my school days."— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 21, 2025
- what's your take 🤔 #INDvsPAKpic.twitter.com/dS2fzhwp48
இதையும் படிங்க:
ஒருவேளை பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் பட்சத்தில், ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். ஏனெனில் இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள 16 ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஒருமுறை கூட இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியது கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.