ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸை வீழ்த்தி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பிய தமிழ் தலைவாஸ்!

புரோ கபடி லீக் தொடரில் நேற்றைய போட்டியில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 48-42 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

புரோ கபடி லீக்
புரோ கபடி லீக் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 1:37 PM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி தொடரின் 52-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 37-28 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 52-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, எதிரணி மீது அழுத்தம் கொடுத்தனர்.

தமிழ் தலைவாஸ் வெற்றி

முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 14 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு கூடுதல் புள்ளிகள் என 13 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்றி பின்னடைவை சந்தித்தது. இதன் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி முதல் பாதி முடிவில் ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி அபாரமாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் இரண்டாம் பாதியின் முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 12 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் இரண்டு ஆல் அவுட் புள்ளி என 23 புள்ளிகளை எடுத்தது. அதேசமயம் இரண்டாம் பாதியில் கம்கேப் கொடுக்க முயன்ற ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 15 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்றியது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 37-28 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து தடுமாறி வந்த, தமிழ் தலைவாஸ் அணி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பியுள்ளது.

பைரேட்ஸை வீழ்த்தியது வாரியர்ஸ்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 25 புள்ளிகளையும், பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 26 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றினர். இரு அணிகளுக்கும் இடையே ஒரு புள்ளி மட்டுமே வித்தியாசம் இருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் எந்த அணி முன்னிலை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன.

இதையும் படிங்க:

இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட வாரியர்ஸ் அணி 22 புள்ளிகளை வென்ற நிலையில், மறுபக்கம் பைரேட்ஸ் அணியால் 17 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 48-42 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. நேற்றைய லீக் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 8ஆம் இடத்திற்கும், பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 10ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளன.

