ஹைதராபாத்: ஜோ ரூட் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வீரராகவும், இங்கிலாந்தின் எதிர்கால கேப்டனாகவும் மாறுவார் என்பதை அவரது முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போதே தான் கணித்ததாக கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் நினைவுக் கூர்ந்துள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 டெஸ்ட் போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. மேலும், இந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி ப்ரூக் ஆகியோர் தொடர் நாயகன் விருதை வென்று அசத்தினர்.
இந்நிலையில், இந்திய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 9 இன்னிங்ஸ்களில் 3 சதங்கள், ஒரு அரைசதம் உள்பட 537 ரன்களைக் குவித்திருந்தார். இதன் மூலம் இந்த தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலிலும் அவர் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்திருந்தார். மேற்கொண்டு இந்த தொடரின் மூலம் அவர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 13ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்ததுடன், டெஸ்ட் வராலாற்றில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலிலும் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் 15,921 ரன்களை சேர்த்து முதலிடத்தில் உள்ளார். இந்நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் சமூக வலைதள பதிவில், ஜோ ரூட் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வீரராகவும் இங்கிலாந்தின் எதிர்கால கேப்டனாகவும் மாறுவார் என்பதை அவரது முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போதே கூறியதை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
சச்சின் தனது பதிவில், “சர்வதேச டெஸ்டில் 13,000 ரன்களை கடந்தது ஒரு மிகப்பெரும் சாதனை ஆகும். மேலும், அவர் இன்னும் வலுவாக இருக்கிறார். கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு நாக்பூர் டெஸ்ட் போட்டியில் அவரது பேட்டிங்கை நான் பார்த்த போது, எனது சக வீரர்களிடம் அவர்கள் இங்கிலாந்தின் எதிர்கால கேப்டனைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகச் சொன்னேன். அவர் விக்கெட்டை மதிப்பிடும் விதமும், அவர் ஸ்டிரைக்கை மாற்றும் விதமும் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. அவர் ஒரு பெரிய வீரராக மாறுவார் என்பது அந்த தருணத்திலேயே எனக்கு தெரிந்தது” என்று கூறியுள்ளார்.
ஜோ ரூட் குறித்து சச்சின் டெண்டுகர் கூறிய கருத்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், சச்சின் கூறியது போலவே ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வந்தார். அதன்படி, 2017ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட அவர் 2022ஆம் ஆண்டு கேப்டன் பதவியில் இருந்து தாமாக முன்வந்து விலகினார். இடைப்பட்ட களத்தில் அவர் இங்கிலாந்து அணியை 64 டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாக வழிநடத்தியுள்ளார்.
அவரது தலைமையின் கீழ் இங்கிலாந்து அணி 27 வெற்றிகளையும், 26 தோல்விகளையும் சந்தித்தது. அதே சமயம், அவர் கேப்டனாக செயல்பட்ட காலத்தில் 14 சதங்கள், 26 அரைசதங்கள் உள்பட 5,295 ரன்களைக் குவித்திருந்தார். அதேசமயம் ஒட்டுமொத்தமாக இங்கிலாந்து அணிக்காக இதுவரை 158 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரூட், 39 சதங்கள், 66 அரைசதங்களுடன் 13,543 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் காலங்களில் சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனையையும் ஜோ ரூட் முறியடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.