புரோ கபடி லீக் 2025: தெலுங்கு டைட்டன்ஸ், புனேரி பால்டன் அணிகள் வெற்றி!
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 72ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் அணி 37-27 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : October 9, 2025 at 10:46 AM IST
சென்னை: ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 46-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்றுன் சென்னை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற 71ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் மற்றும் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்த தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளைக் குவித்தது.
ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 26 புள்ளிகளை வென்று அசத்தியது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 16 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 16 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி முதல் பாதியின் போதே 10 புள்ளிகள் முன்னிலையைப் பெற்றிருந்தது.
Roses are red, violets are blue, Telugu Titans won 5, what will you do? 🌹💛#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #TeluguTitans pic.twitter.com/LVnPIhHq9W— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 8, 2025
பின்னர் தொடங்கிய நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி, மீண்டும் ரைடில் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளியது. மேலும் 11 ரட் புள்ளிகளையும், 7 டேக்கிள் புள்ளிகளையும், 2 ஆல் அவுட்களை செய்து 20 புள்ளிகளை வென்று வெற்றியை உறுதி செய்தது. மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்தது.
புனேரி பால்டன் - யு மும்பா
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் புனேரி பால்டன் அணி 18 புள்ளிகளையும், யு மும்பா அணி 12 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் விட்டுக்கொடுக்காமல் போரடிய நிலையில், புனேரி பால்டன் அணி 20 புள்ளிகளையும், யு மும்பா அணி 15 புள்ளிகளையும் எடுத்தனர்.
Every point counts as the race to the playoffs heats up 🔥#PKL12 #ProKabaddi pic.twitter.com/kKBmuwn9sg— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 8, 2025
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 37-27 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதன் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களின் 10ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து 20 புள்ளிகளுடன், பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. யு மும்பா அணி 12 புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்தில் தொடர்வது குறிப்பிடத்தக்கது.