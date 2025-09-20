ETV Bharat / sports

தெலுகு டைட்டன்ஸிடம் வீழ்ந்தது தமிழ் தலைவாஸ்; புனேவுக்கு எதிராக ஹரியானா அசத்தல் வெற்றி!

புரோ கபடி லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 34-30 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் புனேரி பால்டனை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

புரோ கபடி லீக்
புரோ கபடி லீக் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 11:51 AM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 42-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 29-43 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 41வது லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் - ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலை வகித்தது.

ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அசத்தல் வெற்றி

முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 19 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் புனேரி பால்டன் அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 10 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 9 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் அணி கம்பேக் கொடுத்த நிலையில், மறுபக்கம் ஸ்டீலர்ஸ் அணி முன்னிலையை தக்கவைப்பதில் ஆர்வம் காட்டியது. இதனால் இரண்டாம் பாதி முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 15 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. பால்டன் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள், 2 ஆல் அவுட், 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 34-30 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் புனேரி பால்டனை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 5ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன் 10 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இதில் தோல்வியடைந்த புனேரி பால்டன் அணி 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழ் தலைவாஸ் அணி டிஃபென்ஸில் சோபிக்க தவறியது. மறுபக்கம் அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திய தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், புள்ளிகளையும் வென்றது. இதன் காரணமாக முதல் பாதியின் முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், ஒரு டேக்கிள் புள்ளி என 10 புள்ளிகளையும், தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 22 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த தமிழ் தலைவாஸ் அணியால் 10 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 19 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. அதேசமயம் முன்னிலையை தக்கவைத்துக்கொண்ட தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 8 ரைட், 7 டேக்கிள், 4 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 43-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 4ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிபட்டியலில் 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அதேசமயம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி, நடப்பு சீசனில் மூன்றாவது தோல்வியைச் சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

