ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை அசால்ட்டாக வீழ்த்திய தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்!
ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் சென்னை, விசாகபட்டினம், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய நகரங்களில் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : October 1, 2025 at 7:47 AM IST
சென்னை: 12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடரின் நேற்றைய போட்டியில் 37-28 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் 49-44 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் புனேரி பால்டான் அணி பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பெற்றது.
12 வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு சென்னை, விசாகபட்டினம், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இப்போட்டிகள் சென்னையில் செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இங்கு இரண்டாவது நாளாக நேற்று நடைபெற்ற முதல் போட்டியில், தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி, பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 37-28 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியின் வீரர் விஜய் மாலிக்கின் அற்புதமான ஆட்டத்தால், அந்த அணி பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிக்கு எதிராக சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி இந்த தொடரில் தொடர்ச்சியாக மூன்று வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் போட்டியில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி புனேரி பால்டான் அணியை எதிர்கொண்டது. புனேரி பால்டான் அணியின் விரர்களான ஆதித்யா ஷிண்டே மற்றும் பங்கஜ் மொஹிட் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் 49-44 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் புனேரி பால்டான் அணி த்ரிவ் வெற்றியை பெற்றது.
இன்றைய போட்டிகள்: இன்று நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இரண்டாவது போட்டியில் யு மும்பா அணி தமிழ் தலைவாஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.