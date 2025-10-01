ETV Bharat / sports

சாதனைகளை தகர்த்தெறியும் 'பாக்கெட் டைனமோ'; 78 பந்துகளில் சதம் விளாசி சூர்யவன்ஷி அசத்தல்!

நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் பிரெண்டன் மெக்கல்லமிற்கு பிறகு 100 பந்துகளுக்குள் இரண்டு யூத் டெஸ்ட் சதங்களை அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி
வைபவ் சூர்யவன்ஷி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 78 பந்துகளில் சதம் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்திய அண்டர்19 அணி தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நேற்று பிரிஸ்பேனில் தொடங்கியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அண்டர்19 அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது.

அந்த அணியின் ஸ்டீவன் ஹோகன் அரைசதம் கடந்ததுடன், 8 பவுண்டரிகளுடன் 92 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தவிர ஸெத் ஹாலிக் 38 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 243 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் தீபெஷ் தேவேந்திரன் 5 விக்கெட்டுகளையும், கிஷான் குமார் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி-ஆயூஷ் மாத்ரே இணை அபாரமான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். இதில் ஆயூஷ் மாத்ரே 21 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த விஹான் மல்ஹோத்ராவும் 6 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் பவுண்டரிகளாக விளாசித் தள்ளிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 78 பந்துகளில் சதத்தை விளாசி மிரட்டினார். மேலும் இப்போட்டியில் 86 பந்துகளை எதிர்கொண்ட அவர் 9 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 113 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் களமிறங்கிய வேதந்த் திரிவேதியும் அபாரமாக விளையாடி தனது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்த நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய அபிக்யான் குண்டு 26 ரன்னிலும், ராகுல் குமார் 23 ரன்னிலும், அம்ப்ரீஷ் 7 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இருப்பினும் வேதந்த் திரிவேதி 138 ரன்களை கடந்து விளையாடி வருவதன் மூலம், இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 150 ரன்களுக்கு மேல் முன்னிலையில் உள்ளது.

இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சதமடித்ததன் மூலம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, இப்போட்டியில் 78 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இளம் வீரர்களுக்கான டெஸ்ட் போட்டியில் அதிவேகமாக சதமடித்த வீரர் என்ற சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவின் லியாம் பிளாக்ஃபோர்ட் 124 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனைத் தற்போது சூர்யவன்ஷி முறியடித்துள்ளார்.

இது தவிர, நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் பிரெண்டன் மெக்கல்லமிற்கு பிறகு 100 பந்துகளுக்குள் இரண்டு யூத் டெஸ்ட் சதங்களை அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 58 பந்துகளில் சதம் விளாசி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இந்த பட்டியலில் மிக இளம் வயது வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். அவரது வயது 14 மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

