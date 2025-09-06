ETV Bharat / sports

ஜெர்சி ஸ்பான்சருக்கான கட்டணத்தை உயர்த்திய பிசிசிஐ! ஒரு போட்டிக்கு இவ்வளவு தொகையா?

இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சர்களுக்கு விண்ணப்பங்களை பிசிசிஐ கடந்த செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி வெளியிட்ட நிலையில், விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதியாக செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சருக்கான கட்டணத்தை இரு தரப்பு தொடருக்கு ரூ.35 கோடியாகவும், ஐசிசி தொடர்களுக்கு ரூ.1.5 கோடியாகவும் பிசிசிஐ உயர்த்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI), இந்திய அணிக்கு புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சரைத் தேடி வருகிறது. முன்னதாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ட்ரீம்11 நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. முன்னதாக பைஜூஸ் நிறுவனம் இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ட்ரீம்11 நிறுவனம் புதிய ஸ்பான்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டது.

மேலும் மூன்று ஆண்டுகால ஒப்பந்த தொகையாக அந்நிறுவனம் ரூ.358 கோடியை பிசிசிஐக்கு வழங்கி இருந்தது. இந்த நிலையில், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் ஏற்படும் நிதி மோசடி காரணமாக, நாடாளுமன்றத்தில் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கான ஒழுங்குமுறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக இருக்கும் ட்ரீம்11 நிறுவனம் அணியின் ஸ்பான்சன்ஷிப்பில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தது.

இதனையடுத்து புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சர்களுக்கான தேடலில் பிசிசிஐ கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சருக்கான கட்டணத்தை பிசிசிஐ உயர்த்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அந்த வகையில், இருதரப்பு தொடர்கள் மற்றும் ஐசிசி தொடர்களுக்கு என தனித்தனி கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 400 கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்ட பிசிசிஐ இலக்கு வைத்துள்ளது.

ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப் விலை விவரங்கள்

பிசிசிஐயின் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்திய அணியின் ஜெர்சிகளை ஸ்பான்சர் செய்யும் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ஒரு நிலையான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். அது இரு தரப்பு தொடராக இருந்தால், ஒரு போட்டிக்கு ரூ.3.5 கோடியும், ஐசிசி தொடர் அல்லது பன்னாட்டு தொடர்களாக (உலகக் கோப்பை, ஆசிய கோப்பை) இருந்தால் ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ரூ.1.5 கோடியும் செலுத்த வேண்டும். முன்னதாக இருதரப்பு தொடர்களுக்கு ரூ.3.17 கோடியும், ஐசிசி தொடர்களுக்கு ரூ.1.12 கோடியும் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு தொடருக்கும், ஐசிசி தொடருக்கும் இடையே கட்டண வேறுபாடு ஏன்?

இருதரப்பு தொடர்களில், இரண்டு அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்கின்றன. எனவே, ஸ்பான்சரின் பெயர் ஜெர்சியின் முன்பக்கத்தில் இருக்கும் மற்றும் தொடர் முழுவதும் அது தொடரும். உலகக் கோப்பை போன்ற போட்டிகளில், ஸ்பான்சரின் பெயர் ஜெர்சியின் ஸ்லீவில் மட்டுமே இருக்கும். ஏனெனில், நாட்டின் பெயரைத் தவிர வேறு எந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் பெயர்களும் ஜெர்சியின் முன்பக்கத்தில் இருக்கக் கூடாது என்று ஐ.சி.சி விதிகள் கூறுகின்றன. உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே ஸ்பான்சரின் பெயர் தோன்றுவதால், குறைவான கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க:

  1. "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!
  2. ஜோகோவிச்சுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அல்காரஸ்..! இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சின்னர்..!

புதிய ஸ்பான்சர்களுக்கான விண்ணப்பங்களை பிசிசிஐ கடந்த செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி வெளியிட்ட நிலையில், விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதியாக செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக எதிர் வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில், இந்திய வீரர்கள் ஸ்பான்சர் செய்யப்படாத ஜெர்சிகளை அணிவார்கள். ஆசிய கோப்பை தொடரானது செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கும் நிலையில், தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCI HAS RAISED JERSEY PRICESJERSEY BRANDING RIGHTSINDIAN CRICKET TEAMஆசிய கோப்பை இந்திய அணிTEAM INDIA JERSEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.