ETV Bharat / sports

மகளிர் கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்லை எட்டிய சூஸி பேட்ஸ்! மந்தனா சாதனையை முறியடித்த தஸ்மின் பிரிட்ஸ்!

மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 350 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையை நியூசிலாந்தின் சூஸி பேட்ஸ் படைத்துள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சதம் விளாசிய தஸ்மின் பிரிட்ஸ்
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சதம் விளாசிய தஸ்மின் பிரிட்ஸ் (ICC 'x' Handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற ஸ்மிருதி மந்தனாவின் சாதனையை தஸ்மின் பிரிட்ஸ் முறியடித்துள்ளார்.

ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 13ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற 7ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து-தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து மகளிர் அணியில் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 47.5 ஓவர்களில் 231 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

தென் ஆப்பிரிக்கா முதல் வெற்றி

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் சோஃபி டிவைன் 9 பவுண்டரிகளுடன் 85 ரன்களையும், ப்ரூக் ஹாலிடே 6 பவுண்டரிகளுடன் 45 ரன்களையும், ஜார்ஜியா பிளிம்மர் 31 ரன்களையும் எடுத்ததை தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் நோன்குலுலேகோ மிலாபா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதேசமயம் மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை தஸ்மின் பிரிட்ஸ் சதமடித்து 101 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சுனே லஸ் 83 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 40.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதேசமயம், நியூசிலாந்து அணி தங்களின் இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியது. மேலும், இந்த ஆட்டத்தில் சதமடித்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய தஸ்மின் பிரிட்ஸ் ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் நிகழ்த்தப்பட்ட சில சாதனைகளை பார்ப்போம்.

சூஸி பேட்ஸ் உலக சாதனை

இந்த போட்டியில் களமிறங்கியதன் மூலம், நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை சூஸி பேட்ஸ் தன்னுடைய 350ஆவது சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார். இதன் மூலம் மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 350 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் படைத்தார். கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்து அணிக்காக அறிமுகமான சூஸி பேட்ஸ், 173 ஒருநாள் மற்றும் 177 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

மேலும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 13 சதங்கள், 37 அரைசதங்களுடன் 5,896 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம், 28 அரைசதங்களுடன் 4,716 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 342 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டாம் இடத்தையும், ஆஸ்திரேலியாவின் எல்லிஸ் பெர்ரி 341 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

மந்தனா சாதனையை முறியடித்த பிரிட்ஸ்

இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க வீராங்கனை தஸ்மின் பிரிட்ஸ் சதமடித்ததன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய 7ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் மிகக்குறைந்த இன்னிங்ஸில் 7 சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவின் மெக் லெனிங் 44 இன்னிங்ஸ்களில் 7 சதங்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தஸ்மின் பிரிட்ஸ் முறியடித்துள்ளார்.

இதுதவிரத்து, சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற ஸ்மிருதி மந்தனாவின் சாதனையையும், தஸ்மின் பிரிட்ஸ் முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக ஸ்மிருதி மந்தனா 2024 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் 4 சதங்களை விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தஸ்மின் பிரிட்ஸ் நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் 5 சதங்களை விளாசி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. தஸ்மின் பிரிட்ஸின் அபார சதத்தால் முதல் வெற்றியை ருசித்த தென்னாப்பிரிக்கா!
  2. ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸை வீழ்த்தி தபாங் டெல்லி அணி த்ரில் வெற்றி - புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடம்!

இன்றைய ஆட்டம்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 8ஆவது லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து-வங்கதேசம் மகளிர் அணிகள் கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

TASMIN BRITS RECORDSSUZIE BATES MILESTONESBREAKS MEG LANNING RECORDதஸ்மின் பிரிட்ஸ் சாதனைWOMENS ODI RECORDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.