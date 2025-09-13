ETV Bharat / sports

பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த தமிழ் தலைவாஸ்!

ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 3ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

தமிழ் தலைவாஸ்
தமிழ் தலைவாஸ் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 11:21 AM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 30-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 46-36 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி, தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 29-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட பெங்களூரு அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தின் முடிவில் வலிமையான முன்னிலையைப் பெற்றது.

பெங்களூரு புல்ஸ் த்ரில் வெற்றி

முதல் பாதி முடிவில் பெங்களூரு அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 16 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம், ஜெய்ப்பூர் அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 2 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 09 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது. இதன் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 07 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்தது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலுல் ஜெய்ப்பூர் அணி கம்கேப் கொடுத்தது. அந்த அணியில் நிதின் குமார் ரைட் புள்ளிகளை வென்றார். மறுபக்கம் பெங்களூரு அணியும் முன்னிலையை விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன. இறுதியில் பெங்களூரு அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 12 புள்ளிகளை வென்றது.

ஜெய்ப்பூர் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்ற முடிந்தது. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 28-23 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 3ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

கம்பேக் கொடுத்த தமிழ் தலைவாஸ்

நேற்று நடைபெற்ற 30ஆவது லீக் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தமிழ் தலைவாஸ் அணி ரைட், டேக்கிள் என இரு பிரிவிலும் அபாரமாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்றது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என 23 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.

மறுபக்கம் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 11 புள்ளிகளை வென்றது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் தமிழ் தலைவாஸ் அணி ஆதிக்கத்தை தொடர, மறுபக்கம் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியும் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்தது. இதனால் இரு அணிகளும் மாறி மாறி புள்ளிகளை கைப்பற்ற இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.

இறுதியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 23 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 7 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளை வென்றது. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 46-36 என்ற புள்ளி கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு சீசனில் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

