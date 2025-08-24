ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: பதக்க பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம்! - NATIONAL ATHLETICS CHAMPIONSHIP

200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த தனலட்சுமி தங்கப் பதக்கத்தை தட்டி சென்றுள்ளார்.

தடை ஓட்ட போட்டியில் ஓடும் வீராங்கனைகள்
தடை ஓட்ட போட்டியில் ஓடும் வீராங்கனைகள் (Athletics Federation of India Youtube)
சென்னை: தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஸ் போட்டியில் 24 பதக்கங்களுடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலங்களுக்கு இடையே ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இப்போட்டியில், 35 அணிகளை சேர்ந்த 700-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் வரையிலான ஓட்டப்பந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெற்றது.

அந்த வகையில், 4ஆவது நாளான நேற்று (ஆக.23) பெண்களுக்கான 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் தனலட்சுமி 23.53 வினாடியில், பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கப் பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.

தொடர்ந்து பெண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த அன்னு ராணி 61.05 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். பெண்களுக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டப்பந்தயத்தில் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த வீராங்கனை ராமன்தீப் கவுர் 58.90 நிமிடத்தில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கம் வென்றார். இதில், தமிழகத்தை சேர்ந்த வீராங்கனை ஒலிம்பா ஸ்டெபி 59.21 வினாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆண்களுக்கான 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தின் இறுதிப் போட்டியில், ஒடிசா வீரர் அனிமேஷ் குஜூர் 20.63 வினாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கம் வென்றார். இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ராகுல் குமார் 20.92 வினாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், அசாமின் அம்லன் 21.19 வினாடியில் கடந்து வெண்கலத்தையும் வென்றனர்.

ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்று சீறி பாயும் வீரர்கள்
ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்று சீறி பாயும் வீரர்கள் (Athletics Federation of India Youtube)

மேலும், ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில், தமிழக வீரர் ஆதர்ஷ் ராம் 2.21 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், பெண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் தமிழகத்தின் ஷெரின் 6.16 மீட்டர் தாண்டி வெண்கல பதக்கத்தை வென்றுள்ளனர். அந்த வகையில், தேசிய தடகள சாம்பியன்ஸ் போட்டியின் 4வது நாள் முடிவில், தமிழக வீரர்கள் 8 தங்கம், 9 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 24 பதக்கங்களை வென்று, பதக்கப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.

