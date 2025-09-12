நாட்டின் முதல் 5150 டிரையத்லான்.... சென்னை தேர்வு செய்யப்பட்டது எப்படி?
சென்னையில் நடைபெறவுள்ள டிரையத்லான் போட்டியில், 1,500-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 12, 2025 at 3:12 PM IST
- By செ.சிவக்குமார்
சென்னை: நாட்டிலேயே முதன்முறையாக 5150 டிரையத்லான் போட்டி சென்னையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அயர்ன்மேன் பிராண்டின் கீழ் இந்த மதிப்புமிக்க டிரையத்லானை நடத்தும் ஆசியாவின் மூன்றாவது நாடு மற்றும் உலகின் ஆறாவது நாடு என்ற பெயரை இந்தியா பெறவுள்ளது.
டிரையத்லான் என்றால் என்ன?
டிரையத்லான் என்பது நீச்சல், சைக்ளிங், மாரத்தான் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு நீண்ட தூர விளையாட்டுப் போட்டி. 1.5 கிலோ மீட்டர் நீச்சல், 40 கிலோ மீட்டர் சைக்கிளிங் மற்றும் 10 கிலோ மீட்டர் ஓட்டம் ஆகியவற்றை கொண்டது டிரையத்லான். அதாவது முதலில் 1.5 கிலோ மீட்டர் நீந்த வேண்டும். பின்னர் தொடர்ச்சியாக 40 கிலோ மீட்டர் சைக்கிளிங் செய்ய வேண்டும். இறுதியாக 10 கிலோ மீட்டர் ஓட வேண்டும். இதில் முதலிடம் பிடிப்பவர் வெற்றியாளராக கருதப்படுவர்.
உலகிலேயே முதன் முறையாக இந்த போட்டி 1978-ம் ஆண்டு ஹவாயில் நடைபெற்றது. உலகளவில் பிரபலமாக உள்ள இந்த போட்டியை தற்போது இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம்.
நாட்டிலேயே முதன்முறையாக சென்னையில்
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் YOSKA என்ற தனியார் அமைப்புடன் இணைந்து இந்தியாவில் முதன்முறையாக சென்னையில் அயர்ன்மேன் பிராண்டின் கீழ் 5150 டிரையத்லான் போட்டியை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 11-ம் தேதி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த போட்டி சென்னை ஈசிஆர் சாலையில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் அண்மையில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு 5150 டிரையத்தலான் போட்டி தொடர் மற்றும் அதற்கான லோகோவை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.
போட்டியில் கலந்து கொள்ள தகுதிகள்
சென்னையில் நடைபெறவுள்ள டிரையத்லான் போட்டியில், 1,500-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போட்டிகளில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். அதே நேரம், 6 முதல் 16 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு அயர்ன்கிட்ஸ் பிரிவில் போட்டிகளும் நடத்தப்படவுள்ளன. இந்த போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் வரும் 17-ம் தேதி Ironman.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
நீச்சலை விரும்பாதவர்களுக்காக இரு போட்டிகள்
இந்த போட்டியில் டுயாத்லான் என்னும் போட்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. அதன்படி, ஸ்பிரிண்ட்டுயாத்லான் 5 கிலோ மீட்டர் ஓட்டம், 20 கிலோ மீட்டர் சைக்ளிங் மற்றும் 2.5 கிலோ மீட்டர் ஓட்டம், மற்றும் ஒலிம்பிக்டுயத்லான் 10 கி.மீ ஓட்டம், 40 கி.மீ சைக்ளிங், 5 கி.மீ ஓட்டம் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த இரண்டும் நீச்சல் போட்டியை விரும்பாத போட்டியாளர்களுக்காக நடத்தப்படுவதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ரூ.3 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு
இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுத்தொகை வழங்கப்படாது. மாறாக வெற்றியாளர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்படும். அயர்ன்மேன் டிரையத்லான் போட்டிக்காக தமிழ்நாடு அரசு, ரூ.3 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
மேலும், ஜனவரி மாதம் நடைபெறும் இந்த டிரையத்லான் போட்டியில், நடிகர் ஆர்யா உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதே போல, 2019-ம் ஆண்டு அயர்ன்மேன் 70.3 போட்டிகள் கோவாவில் துவங்கப்பட்டு, தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் அயர்ன்மேன் 5150 போட்டிகள் சென்னையில் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பது உலகளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஆர்வம் காட்டும் தமிழ்நாடு அரசு
இது குறித்து அயர்ன்மேன் இந்தியா தலைமை பிரதிநிதி தீபக் ராஜா கூறுகையில், “அயர்ன்மேன் டிரையத்லான் போட்டியை வெற்றிகரமாக நடத்த சரியான நீர்நிலைப் பகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன. அந்த வகையில், சென்னை சரியான நீர்நிலை நிறைந்த பகுதியாக விளங்குகிறது. இந்தியாவில் இந்த போட்டியை நடத்துவதற்கான கட்டமைப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள் சென்னையில் தான் முறையாக உள்ளன.
இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள உலக நாடுகளில் இருந்து ஏராளமான வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பகிறது. மேலும், இப்போட்டியை நடந்த தமிழ்நாடு அரசு அதிகப்படியான ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, உலகளவிலான போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் நடத்த தமிழ்நாடு அரசு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறது” என தெரிவித்தார்.