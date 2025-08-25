ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப்: பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து தமிழ்நாடு சாதனை! - ATHLETICS MEET CHENNAI 2025

தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மகளிருக்கான உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை கோபிகா, 1.80 மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் (AFI/Youtube)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 2:12 PM IST

சென்னை: 64 ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளின் முடிவில் தமிழ்நாடு அணி 11 தங்கம், 9 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் என 31 பதக்கங்ளுடன் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து, ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் கடந்த 20 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை நடைபெற்றது. இந்த போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். இதில் 10,000 மீட்டர், 5000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஒட்டப்பந்தையம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெற்றன.

இந்த தொடரின் இறுதி நாளான நேற்று ஆடவருக்கான 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், ராஜேஷ், யோகேஷ், விஷால் ஆகியோர் 3 நிமிடம் 7.53 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினர். ஹரியானாவைச் சேர்ந்த வீரர்கள் 3 நிமிடம் 7.69 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று வெள்ளிப்பதக்கமும், கர்நாடகா அணி 3 நிமிடம், 8.87 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றன. மகளிருக்கான 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தமிழக அணி 3 நிமிடம், 38 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து மூன்றாம் இடத்தை பிடித்ததுடன் வெண்கலப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியது.

மகளிருக்கான உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை கோபிகா, 1.80 மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றார். கர்நாடக வீராங்கனை பல்லவி பாட்டீல் 1.73 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப்பதக்கமும், ஹரியானாவில் ஜொனிகா பஹால் 1.73 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலமும் வென்றனர். மேலும் 100 மீட்டர் தடை ஓட்டம், குண்டு எரிதல், ஈட்டி எரிதல், உள்ளிட்ட 7 பந்தயங்கள் அடங்கிய மகளிருக்கான ஹெப்டத்லான் (Heptathlon)போட்டியில் கேராளவின் அனாமிகா 5,466 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப்பதக்கமும், தமிழக வீராங்கனை தீபா 5,134 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ஹரியானாவின் சோனு குமாரி 5,053 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலமும் வென்றுள்ளார்.

ஆடவருக்கான நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் கேரளாவின் முரளி ஸ்ரீ சங்கர் 8.06 மீட்டர் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். இந்த பிரிவில் கர்நாடகாவின் லோகேஷ் 7.71 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளியும், தமிழக வீரர் சுவாமிநாதன் 7.70மீட்டர் தாண்டி வெண்கலமும் வென்றனர்.

இந்த தொடரின் முடிவில் தமிழ்நாடு அணி மொத்தமாக 11 தங்கம், 9 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் என 31 பதக்கங்களை வென்றதுடன், 195 புள்ளிகளைப் பெற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. குறிப்பாக ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் தமிழ்நாடு அணியே கைப்பற்றியது.

இதில், ஹரியானா அணி 121 புள்ளிகளுடன் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பிரிவில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. தனிநபருக்கான சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் விஷால் கைப்பற்றினார்.

மகளிர் பிரிவில் உத்தரகாண்ட்டை சேர்ந்த அங்கிதா தனிநபருக்கான சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். இந்த தொடருக்கான பரிசளிப்பு விழாவில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தடகள சங்க தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

