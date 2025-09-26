EXCLUSIVE: தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள் உத்வேகம் தருகிறது - வைஷாலி ரமேஷ்பாபு பேட்டி!
செஸ் போட்டிகளில் சாதிக்கும் தமிழக வீரர்களை வெளிநாட்டு செஸ் வீரர்கள் ஆச்சரியத்துடனும், பிரமிப்புடனும் பார்க்கிறார்கள் என்று தமிழக செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி கூறியுள்ளார்.
Published : September 26, 2025 at 6:12 PM IST
- By செ.சிவக்குமார்
சென்னை: கேண்டிடேட்ஸ் தொடரில் வெற்றி பெறுவதுடன், உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெறுவதே தன்னுடைய இலக்காக உள்ளது என்று ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி ரமேஷ்பாபு கூறியுள்ளார்.
சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், 'கிராண்ட் ஸ்விஸ்' செஸ் தொடரானது உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்டில் இந்த மாதம் நடைபெற்றது. இதில் மகளிர் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரும், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த செஸ் வீராங்கனையுமான வைஷாலி ரமேஷ்பாபு முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், கேண்டிடேட்ஸ் சுற்றுக்கும் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தகுதிப் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வைஷாலி ரமேஷ் பாபுவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மேலும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் 3% விளையாட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் வைஷாலிக்கு, தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகத்தில் இளநிலை அலுவலர் பணியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கினார். இதில் கிராண்ட் ஸ்விஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வைஷாலி ரமேஷ்பாவுவிற்கு, ரூ.75,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு வைஷாலி ரமேஷ்பாபு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. போட்டியின் முடிவில் வெற்றி பெறுவது குறித்து சிந்திக்காமல் போட்டியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி விளையாடியதால், தன்னால் வெற்றி பெற முடிந்தது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கேண்டிடேட்ஸ் தொடரில் வெற்றி பெறுவதுடன், உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெறுவதே என்னுடைய இலக்காக உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்கபட்டதற்கு, முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். மேலும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் உதவித் தொகைகள் என்னுடைய பயிற்சிகளுக்கு பெரிதும் உதவியாக உள்ளது. இது போன்ற முன்னெடுப்புகள் எங்களைப் போன்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உத்வேகத்தை தருகிறது" என்றார்.
மேலும், "செஸ் போட்டிகளில் சாதிக்கும் தமிழக வீரர்களைக் கண்டு, வெளிநாட்டு செஸ் வீரர்கள் ஆச்சரியத்துடனும் பிரமிப்புடனும் பார்க்கிறார்கள். இந்தியாவில் உள்ள கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்களின் எண்ணிக்கையில் தமிழக செஸ் வீரர்கள் தான் அதிகமாக உள்ளனர். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடத்தப்பட்ட சென்னை ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் குறித்து வெளிநாட்டு வீரர்கள் இன்னமும் ஆச்சரியத்துடன் பேசி வருகின்றனர். இதை பார்க்கும் போது சென்னை பெண்ணாக எனக்கு பெருமையாக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.