ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: ஆதிக்கம் செலுத்திய வீரர்கள்; தமிழகத்திற்கு மூன்று தங்கம்! - ATHLETICS MEET CHENNAI 2025

தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த தமிழரசு 11.22 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி முதலிடம் பிடித்ததுடன், முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

சென்னை: சென்னை பெரியமேட்டில் நடைபெற்று வரும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி, தமிழரசு, கௌதம் உள்ளிட்டோர் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. வரும் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) செய்து வருகிறது. இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஒட்டபந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிர் பிரிவு..,

இதில், முதல் நாளான நேற்று நடைபெற்ற போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தை செலுத்தினர். அந்த வகையில் மகளிர் பிரிவு 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் திருச்சியைச் சேர்ந்த 26 வயதான தனலட்சுமி 11.36 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்றார். இதில் மற்றொரு தமிழக வீராங்கனையான நெல்லையச் சேர்ந்த அபிநயா 11.58 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சினேகா 11.61 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றனர்.

மகளிர் 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சீமா, 15:42.64 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், புதிய சாதனையையும் படைத்தார். முன்னதாக, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சூர்யா 15:46.92 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை சீமா முறியடித்துள்ளார். இதில், மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ரவினா கெய்க்வாட் இரண்டாம் இடத்தையும், ஜார்கண்டைச் சேர்ந்த சங்கமித்ரா மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிர் மும்முறை தடை தாண்டுதல் பிரிவில் கேரள வீராங்கனை சந்த்ரா பாபு 13.20 மீட்டர் தூரம் தாண்டு தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். மற்றொரு கேரள வீராங்கனை அலீனா சஜி 13.15 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த நிஹாரிக்கா 13.09 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலமும் வென்றனர்.

ஆடவர் பிரிவு..,

ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த தமிழரசு 11.22 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்து அசத்தினார். முன்னதாக, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பஞ்சாபை சேர்ந்த குரிந்தர் சிங் ஆடர்வர் 100மீ ஓட்டத்தை 11.27 வினாடிகளில் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்போது தமிழரசு முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இந்த போட்டியில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மணிகண்டா 2ஆவது இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், தமிழக வீரர் ராகுல் குமார் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலமும் வென்றனர். மேலும் கம்பி ஊன்றி உயரம் தாண்டுதல்(போல்வால்ட்) போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரீகன்(தஞ்சாவூர்), கௌதம் (சேலம்) இருவரும் தலா 5.20 உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

மேலும் இந்த பிரிவில் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு புவனேஷ்வரைச் சேர்ந்த சிவா 5.11 மீட்டர் தாண்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை ரீகன் மற்றும் கௌதம் ஆகியோர் முறியடித்துள்ளனர்.

ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த அபிஷேக் பந்தய தூரத்தை 30:56 நிமிடங்களில் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றார். கர்நாடகாவை சேர்ந்த சிவாஜி பராஷூ மடாப் 30.57 நிமிடங்களில் கடந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், உத்திரபிரதேசத்தின் ஷிவம் 30:59.14 நிமிடங்களில் கடந்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025
  2. இந்திய அணிக்காக ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர்கள்..! - MOST HUNDREDS IN EACH DECADE

சென்னை: சென்னை பெரியமேட்டில் நடைபெற்று வரும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி, தமிழரசு, கௌதம் உள்ளிட்டோர் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. வரும் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) செய்து வருகிறது. இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஒட்டபந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிர் பிரிவு..,

இதில், முதல் நாளான நேற்று நடைபெற்ற போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தை செலுத்தினர். அந்த வகையில் மகளிர் பிரிவு 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் திருச்சியைச் சேர்ந்த 26 வயதான தனலட்சுமி 11.36 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்றார். இதில் மற்றொரு தமிழக வீராங்கனையான நெல்லையச் சேர்ந்த அபிநயா 11.58 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சினேகா 11.61 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றனர்.

மகளிர் 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சீமா, 15:42.64 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், புதிய சாதனையையும் படைத்தார். முன்னதாக, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சூர்யா 15:46.92 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை சீமா முறியடித்துள்ளார். இதில், மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ரவினா கெய்க்வாட் இரண்டாம் இடத்தையும், ஜார்கண்டைச் சேர்ந்த சங்கமித்ரா மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிர் மும்முறை தடை தாண்டுதல் பிரிவில் கேரள வீராங்கனை சந்த்ரா பாபு 13.20 மீட்டர் தூரம் தாண்டு தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். மற்றொரு கேரள வீராங்கனை அலீனா சஜி 13.15 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த நிஹாரிக்கா 13.09 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலமும் வென்றனர்.

ஆடவர் பிரிவு..,

ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த தமிழரசு 11.22 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்து அசத்தினார். முன்னதாக, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பஞ்சாபை சேர்ந்த குரிந்தர் சிங் ஆடர்வர் 100மீ ஓட்டத்தை 11.27 வினாடிகளில் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்போது தமிழரசு முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இந்த போட்டியில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மணிகண்டா 2ஆவது இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், தமிழக வீரர் ராகுல் குமார் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலமும் வென்றனர். மேலும் கம்பி ஊன்றி உயரம் தாண்டுதல்(போல்வால்ட்) போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரீகன்(தஞ்சாவூர்), கௌதம் (சேலம்) இருவரும் தலா 5.20 உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

மேலும் இந்த பிரிவில் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு புவனேஷ்வரைச் சேர்ந்த சிவா 5.11 மீட்டர் தாண்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை ரீகன் மற்றும் கௌதம் ஆகியோர் முறியடித்துள்ளனர்.

ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த அபிஷேக் பந்தய தூரத்தை 30:56 நிமிடங்களில் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றார். கர்நாடகாவை சேர்ந்த சிவாஜி பராஷூ மடாப் 30.57 நிமிடங்களில் கடந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், உத்திரபிரதேசத்தின் ஷிவம் 30:59.14 நிமிடங்களில் கடந்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025
  2. இந்திய அணிக்காக ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர்கள்..! - MOST HUNDREDS IN EACH DECADE

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL ATHLETICS CHAMPIONSHIPSTAMIL NADU ATHLETESTAMIL ARASU GOLD 100M5000M MEET RECORD ATHLETICS 2025ATHLETICS MEET CHENNAI 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.