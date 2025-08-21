சென்னை: சென்னை பெரியமேட்டில் நடைபெற்று வரும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி, தமிழரசு, கௌதம் உள்ளிட்டோர் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. வரும் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) செய்து வருகிறது. இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஒட்டபந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
மகளிர் பிரிவு..,
இதில், முதல் நாளான நேற்று நடைபெற்ற போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தை செலுத்தினர். அந்த வகையில் மகளிர் பிரிவு 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் திருச்சியைச் சேர்ந்த 26 வயதான தனலட்சுமி 11.36 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்றார். இதில் மற்றொரு தமிழக வீராங்கனையான நெல்லையச் சேர்ந்த அபிநயா 11.58 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சினேகா 11.61 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
மகளிர் 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சீமா, 15:42.64 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், புதிய சாதனையையும் படைத்தார். முன்னதாக, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சூர்யா 15:46.92 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை சீமா முறியடித்துள்ளார். இதில், மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ரவினா கெய்க்வாட் இரண்டாம் இடத்தையும், ஜார்கண்டைச் சேர்ந்த சங்கமித்ரா மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
மகளிர் மும்முறை தடை தாண்டுதல் பிரிவில் கேரள வீராங்கனை சந்த்ரா பாபு 13.20 மீட்டர் தூரம் தாண்டு தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். மற்றொரு கேரள வீராங்கனை அலீனா சஜி 13.15 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த நிஹாரிக்கா 13.09 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலமும் வென்றனர்.
ஆடவர் பிரிவு..,
ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த தமிழரசு 11.22 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன், முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்து அசத்தினார். முன்னதாக, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பஞ்சாபை சேர்ந்த குரிந்தர் சிங் ஆடர்வர் 100மீ ஓட்டத்தை 11.27 வினாடிகளில் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்போது தமிழரசு முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
மேலும் இந்த போட்டியில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மணிகண்டா 2ஆவது இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், தமிழக வீரர் ராகுல் குமார் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலமும் வென்றனர். மேலும் கம்பி ஊன்றி உயரம் தாண்டுதல்(போல்வால்ட்) போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரீகன்(தஞ்சாவூர்), கௌதம் (சேலம்) இருவரும் தலா 5.20 உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
மேலும் இந்த பிரிவில் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு புவனேஷ்வரைச் சேர்ந்த சிவா 5.11 மீட்டர் தாண்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை ரீகன் மற்றும் கௌதம் ஆகியோர் முறியடித்துள்ளனர்.
ஆண்களுக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த அபிஷேக் பந்தய தூரத்தை 30:56 நிமிடங்களில் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றார். கர்நாடகாவை சேர்ந்த சிவாஜி பராஷூ மடாப் 30.57 நிமிடங்களில் கடந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், உத்திரபிரதேசத்தின் ஷிவம் 30:59.14 நிமிடங்களில் கடந்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினார்.
