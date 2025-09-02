ETV Bharat / sports

டி20 கிரிக்கெட்டில் 14 ஆயிரம் ரன்கள்! சிறப்பு பட்டியலில் கெயில், பொல்லார்ட், ஹேல்ஸ்! - T20 CRICKET

டி20 கிரிக்கெட்டானது பெரும் வளர்ச்சி கண்டதில் கிறிஸ் கெயில், கீரன் பொல்லார்ட் ஆகியோருக்கு மிகப் பெரும் பங்குண்டு. ஏனெனில் இந்த வடிவத்தை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதற்கு, கிறிஸ் கெயிலை தாண்டிய உதாரணம் தேவையில்லை.

கீரன் பொல்லார்ட் - கிறிஸ் கெயில் - அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்
கீரன் பொல்லார்ட் - கிறிஸ் கெயில் - அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (IANS)
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸின் கிறிஸ் கெயில், கீரன் பொல்லார்ட் மற்றும் இங்கிலாந்தின் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் ஆகியோர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 14 ஆயிரம் ரன்களை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆதரவு பெற்ற விளையாட்டு போட்டிகளில் கிரிக்கெட்டிற்கு தனி இடம் உண்டு. ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் பரிணாம மாற்றங்களைக் கண்டிருக்கும் கிரிக்கெட் போட்டிகளானது, டெஸ்ட் தொடங்கி தற்சமயம் டி10 கிரிக்கெட் வரை வளர்ந்துள்ளது. முன்னதாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் மீதான ஈடுபாடு குறைய ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

அதன்பின், ரசிகர்கள் மத்தியில் விளையாட்டின் சுவாரஸ்யத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் தொடங்கப்பட்டன. முதலில் இந்தியா உள்பட பல அணிகள் இந்த வடிவத்தை புறக்கணித்தாலும், கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், அனைவரது எண்ணத்தையும் மாற்றியது. அதன் பின் இந்தியாவில் 2008ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஐபிஎல் தொடரின் மூலம், டி20 கிரிக்கெட் தற்போது அசுர வளர்ச்சியை எட்டியதுடன், ஒவ்வொரு நாடும் தங்களுக்கு என தனி லீக் போட்டிகளை நடத்தம் அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.

இதற்கு முக்கிய காரணமாக வீரர்களின் அதிரடியான ஆட்ட அணுகுமுறை தான். அதன்படி பார்த்தால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்களுக்கு இதில் பெரும் பங்குண்டு. அதிலும் குறிப்பாக கிறிஸ் கெயில், கீரன் பொல்லார்ட் ஆகியொருக்கு மிகப்பெரும் பங்குண்டு. ஏனெனில் இந்த வடிவத்தை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதற்கு, கிறிஸ் கெயிலைத் தாண்டிய வேறு உதாரணம் தேவையில்லை. அவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்திருக்கும் இந்த விளையாட்டில், ஒட்டுமொத்தமாகவே மூன்று வீரர்கள் மட்டும் 14ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து தனித்துவமாக நிற்கின்றனர். அவர்கள் யார் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

கிறிஸ் கெயில்

கிறிஸ் கெயில்
கிறிஸ் கெயில் (IANS)

டி20 கிரிக்கெட்டில் முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்தவர் கிறிஸ் கெயில். இவர் ஐபிஎல் தொடர் மட்டுமின்றி, உலகொங்கிலும் நடைபெறும் டி20 லீக் போட்டிகளிலும் பங்கேற்று தனது பெயரை ரசிகர்கள் மத்தியில் பதியச் செய்தவர். அதிலும் குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடரில் புனே வாரியர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளாசிய 175 ரன்கள் தான் இன்றளவும் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முறியடிக்கப்படாத சாதனைகளில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

தனது அசாத்தியமான சிக்ஸர் அடிக்கும் திறமைக்கு பெயர் போன இவர், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 14 ஆயிரம் ரன்களை கடந்த உலகின் முதல் வீரர் எனும் தனித்துவ சாதனையை படைத்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, இதுவரை 463 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கிறிஸ் கெயில், அதில் 22 சதங்களையும், 88 அரை சதங்களையும் விளாசி 14,562 ரன்களைச் சேர்த்து பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். மேலும் இதில், 1,132 சிக்ஸர்களையும், 1,056 பவுண்டரிகளையும் அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீரன் பொல்லார்ட்

கீரன் பொல்லார்ட்
கீரன் பொல்லார்ட் (IANS)

இந்த பட்டியலில் அடுத்த இடத்தை பிடிக்கும் வீரர், வெஸ்ட் இண்டீஸின் முன்னாள் கேப்டன் கீரன் பொல்லார்ட். அதே சமயம் இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்திருக்கும் ஒரே மிடில் ஆர்டர் பேட்டரும் இவர் மட்டும் தான் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. தனது பயமறியா பேட்டிங்கின் மூலம் பல சம்பவங்களைச் செய்திருக்கும் கீரன் பொல்லார்ட், பல டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் கூட எட்டமுடியாத உயர்த்தை எட்டி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

ஏனெனில் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 14ஆயிரத்திற்கு அதிகமான ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீரர் கீரன் பொல்லார்ட் தான். அவர் இதுவரையிலும் 714 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், ஒரு சதம், 65 அரை சதங்களுடன் 14,077 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் 879 பவுண்டரிகளும், 950 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். அவர் தனது பேட்டிங் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு 332 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 14ஆயிரம் ரன்கள், 300 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஒரே வீரராகவும் தனித்துவமான இடத்தில் உள்ளார்.

அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்

அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்
அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (IANS)

டி20 கிரிக்கெட்டில் 14 ஆயிரம் ரன்களை எட்டிய மூன்றாவது வீரர் மற்றும் ஒரே இங்கிலாந்து வீரர் எனும் பெருமையை அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் பெற்றுள்ளார். மற்ற இருவரையும் போலவே உலகெங்கிலும் நடைபெறும் டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி வரும் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸும், இந்த தனித்துவ சாதனை பட்டியலில் இடம்பிடித்ததில் ஆச்சரியமில்லை. ஏனெனில் அவர் ஒட்டுமொத்தாக 25 டி20 அணிகளுக்காக 510 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

அதில் அவர் 7 சதங்கள், 89 அரைசதங்கள் என 14,031 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் 1,528 பவுண்டரிகளும், 577 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். இதில் இங்கிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 75 போட்டிகள் விளையாடியுள்ள அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் ஒரு சதம், 12 அரைசதங்களுடன் 2,074 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்தது யார்?

தற்போது வரையிலும் மூன்று வீரர்கள் மட்டுமே இந்த இலக்கை அடைந்திருக்கும் நிலையில், வரும் காலங்களில் பலரும் இந்த மைல் கல்லை எட்டுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. ஏனெனில் தற்சமயம் உலகம் முழுவதிலும் பல்வேறு டி20 லீக் தொடர்கள் நடைபெறுவதுடன், பலநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிகளவிலான முக்கியதுவத்தை வழங்கி வருகின்றனர். இதனால் இனி வரும் காலங்களில் டி20 கிரிக்கெட் புதிய உட்சத்தை எட்டும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் அதில் நிலைத்து நிற்கும் வீரர் யார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

