இந்திய டி20 கேப்டனாக தொடரும் சூர்யா... ஷுப்மன் கில் கேப்டன்சி சந்தேகம்? - ASIA CUP 2025

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை சூர்யகுமார் யாதவ் தான் வழிநடத்துவார் என்று பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.

இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்
இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 4:32 PM IST

ஹைதராபாத்: செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் ஆசியக் கோப்பை 2025 தொடருகான இந்திய அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17ஆவது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் அடுத்த ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக இந்த முறை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் டி20 வடிவில் நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை உள்பட 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன.

இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இந்த தொடருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு குறைவான காலமே உள்ள நிலையில், இதில் பங்கேற்கும் அணிகள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. மேலும் இந்திய அணியும் இன்னும் சில தினங்களில் அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளன. அதற்கான வேலைகளில் பிசிசிஐ தற்சமயம் இறங்கியுள்ளது. முன்னதாக இத்தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்படுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும் சூர்யகுமார் யாதவ் தற்போது வரையிலும் முழு உடற்தகுதியை எட்டாத காரணத்தால், ஷுப்மன் கில் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கபடவும் வாய்ப்பு இருந்ததாக கூறப்பட்டது.

ஆனால் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின் படி, ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை சூர்யகுமார் யாதவ் தான் வழிநடத்துவார் என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய பிசிசிஐ வட்டாரத்தைச் சர்ந்த ஒருவர், “ஆம், ஷுப்மன் கில் டி20 கேப்டனாக வருவது குறித்து பேச்சுக்கள் இருந்தன, ஆனால் அது நடக்கவில்லை. அதனால் டி20 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்ந்து இந்தியா அணியை வழிநடத்துவார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக, பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா தலைமையில் ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி தேர்வுக் குழு கூட்டம் நடைபெறும் என்றும், இந்தக் கூட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவும் கலந்து கொள்வார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் யார் யார் இடம்பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்சி

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரோஹித் சர்மா ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டார். சூர்யா தலைமையில் இந்திய அணி இதுவரை 22 போட்டிகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அதில் 17 போட்டிகளை வென்றுள்ளது. இதில் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 4-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதும் அடங்கும். மேலும் அவர் தனது கேப்டன் பொறுப்புக்கு பிறகு பேட்டிங்கில் ஒரு சதம், 4 அரைசதங்கள் என 558 ரன்களையும் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

