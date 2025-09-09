சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் உண்டா? கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அசத்தல் பதில்!
ஆசியக்கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்குமா என்ற கேள்விக்கு கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பதிலளித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2025 at 5:54 PM IST
ஹைதராபாத்: நீங்கள் வெற்றிபெற விரும்பினால், ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் உங்களால் போட்டிகளை வெல்ல முடியாது என இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆசியக்கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று தொடங்குகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான் உள்பட 8 அணிகள் பங்கேற்றிருக்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில், தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளின் கேப்டன்களுக்கான செய்தியாளர் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஒவ்வொரு அணியின் கேப்டனும் நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தனர். அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ஆகியோரது பதில்கள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
சூர்யகுமார் யாதவ்
இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்து பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், "களத்தில் ஆக்ரோஷம் எப்போதும் இருக்கும். ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் ஆட்டத்தை விளையாட முடியாது. நீங்கள் வெற்றிபெற விரும்பினால், அதற்கான ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் உங்களால் வெல்ல முடியாது. அதனால் நாங்கள் நாளை எங்கள் முதல் ஆட்டத்தில் விளையாட உற்சாகமாக இருக்கிறோம்" என்றார்.
மேலும் அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடம் கிடைக்குமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நாங்கள் அவரை நன்றாக கவனித்துக்கொள்கிறோம். அதனால் அவர் குறித்து அதிகம் கவலைபட தேவையில்லை. நாளை நாங்கள் சரியான முடிவை எடுப்போம்" என்றார்.
All set for an action-packed Asia Cup 2025 🤩— ICC (@ICC) September 9, 2025
📸: @ACCMedia1
How the squads look ➡️ https://t.co/olYvvxyfiB pic.twitter.com/XqLizsaxdE
சல்மான் அலி ஆகா
பாகிஸ்தான் அணி ஆசியக்கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்வது குறித்து எழுப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அந்த அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, "சமீபகாலமாக நாங்கள் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறோம். கடந்த நான்கு தொடர்களில் நாங்கள் மூன்றை வென்றுள்ளோம். இந்த தொடர் எங்களுக்கு பெரிய சவாலாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது. ஏனெனில் எங்களில் சிலருக்கு இது முதல் பெரிய கிரிக்கெட் தொடராக உள்ளது. அதனால் நாங்கள் சவாலுக்கு தயாராக இருக்கிறோம்" என்றார்.
தொடரின் ஃபேவரைட் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த சலமான், "டி20 கிரிக்கெட்டில், எந்த அணியும் ஃபேவரைட் அணியாக இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், நீங்கள் நல்ல கிரிக்கெட்டை விளையாட வேண்டும். அப்போது ஒன்று அல்லது இரண்டு ஓவர்களில் கூட ஆட்டம் மாறக்கூடும். ஆஃப்கானிஸ்தான், யுஏஇ அணியுடனான முத்தரப்பு தொடர் எங்களுக்கு ஒரு பயிற்சியாக அமைந்தது. எனவே நாங்கள் தற்சமயம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாட தயாராக இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள்
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.
இதையும் படிங்க:
பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் சுஃபியான் முகீம்.