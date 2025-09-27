சூர்யகுமார் -ஹாரிஸ் ராவுஃபிற்கு ஐசிசி அபராதம்! சூடுபிடிக்கும் ஆசிய கோப்பை தொடர்!
ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ள நிலையில், இரு அணியைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு ஐசிசி அபராதம் விதித்துள்ளது.
Published : September 27, 2025 at 11:11 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிகளின்போது ஐசிசியின் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பாகிஸ்தான் வீரர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் ஆகியோருக்கு போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து 30 சதவீதம் அபராதமாக ஐசிசி விதித்துள்ளது.
நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்றுகளில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிய போட்டிகளில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான லீக் போட்டியில் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுவதை தவிர்த்ததை தொடர்ந்து, சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டது வரை பல்வேறு சர்ச்சைகள் உருவாகின.
அதிலும் குறிப்பாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹானின் துப்பாக்கியால் சுடுவதை போன்ற கொண்டாட்டம், ஹாரிஸ் ராவுஃபின் சைகை, அபிஷேக் சர்மா-ஹாரிஸ் ராவுஃப் இடையேயான மோதல் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் பூதாகரமாக வெடித்தன.
🚨 HARIS RAUF - BANNED FOR 3 MATCHES 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 26, 2025
- ICC is going to impose a 3 match ban on Haris Rauf including 100% match fees from 21st sept match for bringing " war references" to the cricket ground & misbehaving with fans 😮
- what's your take #INDvsPAK pic.twitter.com/TtIfmlSVSY
வீரர்கள் மீது புகார்
இதையடுத்து பாகிஸ்தான் வீரர்களின் இந்த சைகைகளை காரணம் காட்டி, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி ஐசிசியிடம் பிசிசிஐ புகாரளித்துள்ளது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும், இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அரசியல் ரீதியிலான கருத்துகளை தெரிவித்ததாக குற்றஞ்சாட்டி, ஐசிசியிடம் புகாரளித்தது.
இந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதியும், பாகிஸ்தானின் ஹாரிஸ் ராவுஃப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆகியோர் நேற்றைய தினமும் ஐசிசி போட்டி நடுவர் ரிச்சி ரிச்சர்ட்சன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
ஐ.சி.சி நடத்தை விதிகள்
இந்த விசாரணையின் போது, ரவூஃப் மற்றும் ஃபர்ஹான் இருவரும் தங்கள் செயல்களை ஆதரித்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இதில் ரவூஃப் தனது "6-0" சைகை எந்த அர்த்தத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும், தான் இந்தியாவைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லை என்றும் கூறியாதாக கூறப்படுகிறது.
VIDEO | Asia Cup 2025: It is high drama before the first-ever India vs Pakistan Asia Cup final. Indian skipper Suryakumar Yadav has been fined 30% of his match fee for dedicating India's win over Pakistan to the Indian Armed Forces and the Pahalgam terror victims. The ICC ruled… pic.twitter.com/poTGO6ErVU— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
அதேபோல் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முன்னாள் இந்திய கேப்டன்கள் எம்.எஸ். தோனி மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரும் இதுபோன்ற கொண்டாட்டங்களை செய்துள்ளனர் என்பதை மேற்கோள் காட்டி தன்னை நியாயப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
வீரர்களுக்கு அபராதம்
இருப்பினும் விசாரணையின் முடிவில், ஐசிசி நடத்தை விதிகளின் கீழ் மூன்று வீரர்களும் லெவல் 1 குற்றத்தை செய்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இக்குற்றத்திற்கு வீரர்களின் போட்டி கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் வரை அபராதம் மற்றும் ஒன்று அல்லது இரண்டு டிமெரிட் புள்ளிகளை ஐசிசி அபராதமாக விதிக்கும்.
ஆனால், இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பாகிஸ்தான் பவுலர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் ஆகியோர் ஐசிசியின் நடத்தை விதிகளை மீறியது நிரூபிக்கப்பட்ட காரணத்தால், இருவருக்கும் போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 30 சதவீதம் அபாரதம் விதித்து ஐசிசி உத்திரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதேசமயம் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹானுக்கு எச்சரிக்கை மட்டும் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க:
இந்தியா - பாகிஸ்தான்
இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனன. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் விளையாடவுள்ளதால் இந்த போட்டி மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.