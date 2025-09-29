ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை ஊதியத்தை நன்கொடையாக வழங்கி மனதை வென்ற சூர்யகுமார் யாதவ்!

கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்தில் இருந்து ஒரு சாம்பியன் அணிக்கு கோப்பை மறுக்கப்படுவதை நான் பார்த்ததில்லை என்று இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

சூர்யகுமார் யாதவ்
சூர்யகுமார் யாதவ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அசிய கோப்பை தொடருக்கான தனது ஊதியத்தை இந்திய இராணுவத்திற்கும், பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் நன்கொடையாக வழங்ககுகிறேன் என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதர் அறிவித்துள்ளார்.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், தஙளின் பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் இந்திய வீரர்கள் புறக்கணித்ததுடன், கோப்பை இல்லாமல் வெற்றியைக் கொண்டாடினர். ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவாராக பாகிஸ்தான் அமைச்சர் மெஹ்சின் நக்வி இருப்பதால், அவர் கைகளால் கோப்பையை வாங்க விரும்பாததன் காரணமாகவே, இந்திய அணி அந்நிகழவை புறக்கணித்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் இதுகுறித்து பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா, "பாகிஸ்தானின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஏ.சி.சி தலைவரிடமிருந்து ஆசிய கோப்பை கோப்பையை வாங்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம். இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது, மேலும் இந்தியாவின் கோப்பை மற்றும் பதக்கங்கள் விரைவில் திருப்பித் தரப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். மேலும் அடுத்த மாதம் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி பொதுக்கூட்டத்தில், நாங்கள் இது குறித்து நிச்சயம் விவாதிப்போம்” என்று கூறினார்.

இதனையடுத்து இந்திய அணி வீரர்கள் கோப்பையின்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வீடியோக்களும் வைரலாகி வருகின்றன. மேலும் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின்போது கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கோப்பையை கொண்டுவந்தது போன்று சைகை செய்து, இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் வீரர்கள் வெற்றியைக் கொண்டாடினர். இந்திய அணியின் வித்தியாசமான இந்த கொண்டாட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அதன்பின் பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், "நான் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்ததிலிருந்து, ஒரு சாம்பியன் அணிக்கு கோப்பை மறுக்கப்படுவதை நான் பார்த்ததில்லை என்று நினைக்கிறேன். அதுவும் கடினமாக போரடிய கோப்பையானது மறுக்கப்படுவது பெரும் ஏமாற்றத்தை தருகிறது. ஏனெனில் நாங்கள் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் இங்கு இருப்பதுடன், அடுத்தடுத்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளோம். அதனால் நாங்கள் கோப்பையை வாங்க தகுதியானவர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அது குறித்து என்னால் தற்போது அதிகம் பேச முடியாது. நான் கூற வேண்டியவற்றை சுருக்கமான கூறி உள்ளேன் என நினைக்கிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோப்பை பற்றி கூற வேண்டும் எனில், என்னுடைய கோப்பைகள் என் டிரஸ்ஸிங் ரூமில் அமர்ந்திருக்கின்றன. என்னுடன் இருக்கும் 14 பேரும், அனைத்து அணி ஊழியர்களும் தான் உண்மையான கோப்பைகள். இவைதான் நான் நினைவுகூரும் உண்மையான தருணங்கள், இவை என்றென்றும் என்னுடன் இருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், திலக் வர்மாவும் தானும் கோப்பை எமோஜியுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தையும் பதிவிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

மேலும் சூர்யகுமார் யாதவ் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஆசிய கோப்பை தொடரின் தனது அனைத்து போட்டி ஊதியத்தையும், நமது ஆயுதப் படையினருக்கும், பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் நன்கொடையாக வழங்க முடிவு செய்துள்ளேன். நீங்கள் எப்போதும் என் எண்ணங்களில் இருப்பீர்கள்" என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதனையடுத்து அவரின் எக்ஸ் பதிவுகள் வைரலாகி வருவதுடன், ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025SURYAKUMAR YADAV DONATEPAHALGAM VICTIMSசூர்யகுமார் யாதவ்MATCH FEE DONATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.