இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி இனி 'ரைவல்ரி' கிடையாது - சூர்யகுமார் யாதவ்
3-0 அல்லது 10-1 என்ற கணக்கில் இருக்கும் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை ரைவல்ரி என்று அழைப்பது சரியல்ல என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.
Published : September 22, 2025 at 12:09 PM IST
ஹைதராபாத்: இனி இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ரைவல்ரி (Rivalry) யாக எண்ணி கேள்விகள் கேட்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை பிரச்சனை காரணமாக, ஒவ்வொரு முறையும் இந்த இரு அணிகள் மோதும் போட்டிகள் மீதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். தற்சமயம் பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு இரு அணியும் நேருக்கு நேர் மோதியதால் ரசிகர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கூடுதலாகவே இருந்தது.
அதற்கேற்றவாறு ஆசிய கோப்பை தொடரின் லீக் போட்டியின் போது இந்திய வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்க மறுத்த சம்பவம் ரசிகர்களுக்கு தீனி போடும் விதமாகவும் அமைந்தது. இது சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக, இரு அணிகளும் மோதிய சூப்பர் 4 ஆட்டத்தின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. மேலும் இரு அணி வீரர்களும் களத்தில் ஆக்ஷோரமான செயல்பட்டது ரசிகர்களுக்கு விருந்தாகவும் அமைந்தது.
India cruise to a handsome victory! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 21, 2025
Abhishek & Shubman batted like men on a mission, killing the chase in the powerplay.
With cameos through the batting order, 🇮🇳 hunted down the target with relative ease. ✅#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/h5xT3hfvmY
இறுதியில் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களுடைய ஆதிக்கத்தையும் தொடர்ந்துள்ளது. இந்த நிலையில் போட்டி முடிவுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், இனியும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியை 'ரைவல்ரி' என்று அழைப்பதில் அர்தமில்லை என்று கூறி, பாகிஸ்தான் அணியை சீண்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய சூர்யகுமார், "இனி இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ரைவல்ரியாக எண்ணி கேள்விகள் கேட்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனெனில் ரைவல்ரி என்பது இரு அணிகளும் 15-20 போட்டிகளில் விளையாடும் போது, 8-7 என்ற கணக்கில் முன்னிலையை வகிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ரைவல்ரி என்பது இரு அணிகளும் தலா 7 அல்லது 8 வெற்றிகளை பதிவு செய்து, 8-7 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் இருப்பதாகும். அதனை ரைவல்ரி என்று அழைப்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை" என்றார்.
Suryakumar Yadav says there's no rivalry between India and Pakistan anymore in terms of cricket. pic.twitter.com/EAB0gMJeGA— Inside out (@INSIDDE_OUT) September 21, 2025
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆனால் 3-0 அல்லது 10-1 என்ற கணக்கில் இருக்கும் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை ரைவல்ரி என்று அழைப்பது சரியல்ல. எனக்கு சரியான புள்ளி விவரம் தெரியவில்லை. இருப்பினும் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அவர்களுக்கு எதிராக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளோம். அதனால் இனியும் பாகிஸ்தான் அணியுடனான போட்டி ரைவல்ரி கிடையாது" என்று கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் சூர்யகுமார் யாதவ், பாகிஸ்தான் அணியை மட்டம் தட்டியுள்ளதுடன், அவர்களை மறைமுகமாகவும் சீண்டியுள்ளார்.
அதேசமயம் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறுதும் சரியானது என்று சிலர் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். ஏனெனில் இந்தியா-பாகிஸ்தான அணிகள் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரையிலும் 7 போட்டிகளில் மோதியுள்ளனர். அந்த 7 போட்டிகளிலும் இந்திய அணியே வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதுதவிர டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக 15 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், அதில் 12 போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி முடிவுகள் - (2022 முதல்)
- ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- சாம்பியன்ஸ் கோப்பை 2025: இந்தியா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- டி20 உலகக் கோப்பை 2024: இந்தியா 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2023: இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- ஆசிய கோப்பை 2023: இந்தியா 228 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது
- ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2022: இந்தியா 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது